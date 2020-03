Fundação Municipal de Saúde confirma aumento para seis casos de coronavírus

Niterói - A Fundação Municipal de Saúde (FMS) confirma seis casos de Covid-19 na cidade. Segundo a nota divulgada no fim da noite de terça-feira, todos os pacientes - que realizaram viagem recente ao exterior e contraíram o coronavírus fora do Brasil - estão em isolamento domiciliar e sendo acompanhados pela FMS. Os novos casos já confirmados foram reportados à autoridade sanitária nacional.



O paciente de 69 anos que estava internado no Hospital Icaraí, localizado no Centro, e que morreu às 19h desta terça fez os exames para constatação da doença, porém até as primeiras horas da quarta-feira não havia ainda saído o resultado - não constando, portanto, na relação de óbitos pelo novo vírus.

Niterói possui um plano de contingência para a Covid-19. Desde o aparecimento dos casos na China, o município antecipou-se e criou um grupo de resposta rápida para assuntos relacionados à doença, com objetivo de garantir todos os cuidados e assistência necessária para os casos que possam surgir. Mas, as autoridades reforçam a importância da prevenção por parte dos habitantes locais.



Medidas já adotadas pela Prefeitura de Niterói para prevenção ao novo coronavírus:



- Criação do Gabinete de Crise responsável pela tomada de decisões no combate ao novo coronavírus;

- Suspensão das aulas da rede pública de ensino, com determinação de distribuição de cestas básicas às famílias dos alunos;

- Fechamento por 30 dias do Museu de Arte Contemporânea (MAC), Campo de São Bento, Hortos do Fonseca, Itaipu e do Barreto, Centros de Atendimento aos Turistas (CATs), Parque da Cidade, Parque das Águas, Teatro Popular Oscar Niemeyer, Teatro Municipal João Caetano, Sala Nelson Pereira dos Santos, Solar do Jambeiro, Museu Janete Costa de Arte Popular e praças cercadas por gradil;

- Monitoramento de pacientes com suspeita da doença e de todos que com eles tiveram contato, com coleta de amostras e envio para o laboratório estadual referência no diagnóstico ou descarte da doença. Caso o diagnóstico seja confirmado, a FMS acompanha o tratamento e o isolamento do paciente;

- Dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde;

- Suspensão de eventos culturais e esportivos, feiras de artesanato e produtos orgânicos por 15 dias;

- Aberto o processo de compra de insumos para a assistência em casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus;

- Capacitação sobre o coronavírus para todos os profissionais da rede municipal de Saúde;

- Distribuição de cartilha para todas as unidades da Saúde, Educação e demais prédios públicos do governo municipal, com orientações sobre como agir em casos suspeitos;

- Criação do plano de contingência municipal para o coronavírus;

- Reserva de leitos de isolamento para o novo coronavírus nas unidades municipais, de acordo com o plano de contingência estadual;

- Suspensão das férias dos servidores da Saúde na fase aguda do vírus;

- Suplementação orçamentária para a área de Saúde para assegurar mais recursos para a área;

- Adiamento do pagamento de ISS para todos os setores pelo prazo de três meses;

- Autorizado o regime de home office para os servidores, sem prejudicar o andamento do serviço e a critério das secretarias municipais;

- Elaboração de norma com medidas de higienização e prevenção ao contágio a serem adotadas nos transportes de ônibus, táxis e transporte por aplicativos;

- Suspensão de cirurgias eletivas para reserva de leitos voltados para pacientes da Covid-19;

- Suspensão da prova de vida de aposentados e pensionistas do Niterói Prev enquanto perdurar a pandemia;

- Suspensão de realização de provas de concursos públicos;

- Decretada emergência em saúde pública com possibilidade de adoção de medidas como isolamento, quarentena, realização compulsória de exames, testes, coleta de amostras, entre outros tratamentos médicos, além de requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas com pagamento posterior de indenização;

- Criação da Câmara Temática da área econômica, com entidades empresariais e industriais da cidade para acompanhar constantemente e discutir medidas para reduzir o impacto na economia;

- Criação, desde janeiro, do Grupo de Resposta Rápida responsável por tratar assuntos relacionados ao novo coronavírus, definindo fluxos de encaminhamento, reserva de leitos, compras de Equipamento de Proteção Individual, medidas de prevenção, entre outras medidas.