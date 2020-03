Resultado do exame de idoso falecido terça no H.I. está previsto para quinta

Niterói - Está previsto para esta quinta-feira o resultado dos exames para coronavírus realizados pelo advogado e desportista Paulo Figueiredo, de 69 anos, que faleceu no Hospital Icaraí na terça-feira às 19h com os sintomas da doença. Hipertenso e diabético, ele deu entrada no domingo apresentando tosse, febre e dificuldade de respirar - sintomas principais da Covid-19. Na sexta-feira anterior, dia 13, ele havia ido ao Aeroporto do Galeão buscar o enteado que desembarcava de um voo vindo de Nova Iorque, Estados Unidos, já trazendo o teste positivo para o novo vírus chinês desde o dia 11.

Muito conhecido na cidade, Paulinho - como era chamado - jogou basquete no Country Club Pendotiba, como fazia habitualmente, na quarta-feira anterior aos trágicos acontecimentos, e, segundo informam os amigos, sentia-se bem. A esposa do advogado também está internada no mesmo hospital, localizado na Avenida Marquês do Paraná, apresentando sintomas do coronavírus. Ela aguarda o resultado dos próprios exames, mas seu quadro é estável.

O boletim médico emitido pelo Hospital Icaraí informou que o óbito se deveu a choque séptico e pneumonia. Antes, o estado de forte gripe havia evoluído para insuficiência respiratória aguda, o que requereu entubação orotraqueal e ventilação mecânica. O paciente, além da idade superior a sessenta anos que o enquadrava no grupo de risco, ainda possuía comorbidades que o tornavam ainda mais vulnerável. O H.I. emitiu nota à imprensa assegurando obedecer a todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária com base nas diretrizes da Organização Mundial de Saúde.

Paulo Figueiredo deixa dois filhos, André e Flávia, frutos do primeiro casamento.

Niterói tem oficialmente, até este momento, seis casos confirmados de Covid-19 entre os 49 registrados no estado do Rio de Janeiro. Os niteroienses apresentam quadro estável e estão em isolamento domiciliar. Se os exames do idoso falecido na terça à noite no H.I. der positivo para coronavírus, será a primeira morte por esta doença em terras fluminenses.