Secretaria de Urbanismo cria regras para evitar contágio no transporte público

Niterói - A Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade Urbana publicou no Diário Oficial do Município desta quinta-feira a Resolução SMU N° 002/2020, que cria regras para o transporte público na cidade nas próximas semanas, como forma de colaborar com as ações já implementadas pelo poder público para conter a propagação do coronavírus. Assim, a partir desta quinta fica autorizada a circulação de ônibus com as janelas e alçapões abertos, incluindo os veículos dotados de ar condicionado - que deverá ficar desligado.



A resolução também determina que a lotação máxima dos ônibus fica limitada ao número de assentos de cada veículo, sendo proibida a viagem de passageiros em pé, com exceção apenas para os ônibus do sistema BHLS (Buses with High Level of Service). As concessionárias ficam autorizadas a redimensionar a frota em circulação à medida em que a demanda seja reduzida, sem prejuízo para quem necessita do serviço.



As empresas de ônibus também ficam obrigadas a treinar seus funcionários com relação à limpeza dos veículos e ao relacionamento com clientes, evitando o contato físico entre passageiros e motoristas e/ou cobradores. E terão que fixar informativos nos veículos e garagens sobre medidas a serem adotadas pelos trabalhadores e usuários, visando sua proteção individual.



Para evitar contágio, a resolução recomenda a utilização de meios eletrônicos como forma de pagamento. Além disso, as empresas de ônibus, taxistas e motoristas de carros por aplicativo deverão providenciar a desinfecção interna dos veículos sob sua responsabilidade antes do início de cada viagem, segundo determina a mesma resolução publicada nesta quinta-feira.