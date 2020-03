Prefeitura inicia sanitização das ruas com mesma tecnologia chinesa anti-Covid

Niterói - A Prefeitura colocou em prática mais uma medida para conter o avanço do coronavírus na cidade. A mesma tecnologia de sanitização usada em cidades chinesas começou a ser aplicada nas ruas do município. O trabalho começou nesta segunda-feira pela Rua Coronel Moreira César, em Icaraí, a partir das 14 horas, com a desinfecção de paradas de ônibus e bancos. O prefeito Rodrigo Neves explica que a ação teve início em Icaraí por ser o bairro que apresenta a maior proporção de casos do coronavírus até o momento.

O produto, à base de quaternário de amônio de quinta geração, combate os microrganismos patogênicos e cria uma película protetora sobre as superfícies de objetos inanimados, como paredes, muros e assentos de praças, casas, hospitais, escolas, restaurantes e afins, durando três meses em ambientes abertos e cinco meses em ambientes fechados.

“A partir de reuniões por meio de videoconferências com o cônsul da China no Rio de Janeiro, Li Yang, e representantes da Secretaria Municipal de Saúde, optamos por adotar mais essa medida para contribuir na eliminação do Covid-19. Vamos fazer ações em locais públicos e também nas unidades hospitalares de referência ao atendimento desses casos”, explicou Neves, que em seus vídeos diários no site e nas redes sociais da Prefeitura pretende divulgar a programação de sanitização.