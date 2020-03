Associação Fluminense de Amparo aos Cegos suspende todos os atendimentos

Niterói - As novas determinações das autoridades estadual e municipal, visando o combate à pandemia do coronavírus em Niterói e nos demais municípios, levaram a Associação Fluminense de Amparo aos Cegos (Afac) a suspender por completo seus atendimentos. O sistema de plantão será realizado apenas pelos telefones 2717-2822 e 99821-8622 ou pelo e-mail reabilitacao@afac.org.br .

O serviço da oficina de prótese permanece suspenso, assim como os demais programas e os encaminhamentos de pacientes de outras cidades. A reabertura da associação, localizada no Ponto Cem Réis, dependerá das orientações gerais do governo.

A associação hoje presta atendimento a mil pacientes por mês. Como Centro Especializado de Reabilitação II habilitado pelo Ministério da Saúde em 2014, a Afac recebe pacientes com deficiência tanto visual quanto intelectual vindos de todos os municípios do estado do Rio de Janeiro.