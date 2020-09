Inscrições para a maratona tecnológica HackNit 2020 vão até 09 de outubro

NITERÓI - A edição 2020 do HackNit, que acontecerá de 23 a 25 de outubro, já recebeu a inscrição de 14 equipes. O período de inscrição prossegue até o dia 9 de outubro e acontece de forma gratuita e pela internet. Serão selecionadas 30 equipes e a primeira colocada receberá R$ 25 mil, a segunda ficará com R$ 15 mil, e a terceira com R$ 5 mil. Em sua terceira edição, esta será a primeira vez que o evento acontecerá no formato virtual. A medida foi adotada em virtude da pandemia do novo coronavírus.

Este ano, a maratona tecnológica para desenvolver soluções para desafios específicos da Prefeitura de Niterói, terá como tema “Cidades inteligentes”. Nesta edição, esses desafios serão gerados pelos três eixos do planejamento estratégico “Niterói Que Queremos”, mais votados na consulta pública feita em março, no portal Colab: Niterói Organizada e Segura (infraestrutura, mobilidade, segurança e resiliência); Niterói Educacional e Inovadora (qualidade no ensino e estímulo ao ambiente inovador e criativo) Niterói Saudável (saúde pública, universalização do tratamento de esgoto e água e resíduos sólidos). Um quarto eixo foi incluído referente à atenuação dos impactos da pandemia do novo coronavírus no âmbito socioeconômico no Município: Desenvolvimento Socioeconômico no pós-covid-19.

O HackNit é coordenado pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag) de Niterói. Para se inscrever, os interessados devem preencher o formulário disponível no portal eletrônico do evento (www.hacknit.niteroi.rj.gov.br), até as 18 horas do dia 9 de outubro. Os participantes deverão se inscrever em equipes de três a cinco pessoas. Não serão aceitas inscrições realizadas de forma individual.

“O que uma cidade precisa ter para ser inteligente?” Esta será a pergunta que irá direcionar a concepção dos quatro desafios que serão apresentados no primeiro dia da maratona. A secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti, destaca que esta terceira edição do HackNit traduz o quanto o projeto se desenvolveu como ferramenta e como canal de participação ativa da população para alcançar soluções inovadoras para a cidade.

“A pesquisa realizada no Colab.re, no início do ano, e o engajamento de um número recorde de servidores de toda a Prefeitura na elaboração dos desafios demonstram o potencial e vocação que Niterói tem como cidade inteligente e sustentável”, diz a secretária.

O evento contará com mentores on-line, que devem orientar o desenvolvimento dos produtos durante todo o período de atividade. Os mentores internos serão os representantes das secretarias envolvidas nos desafios. Os mentores externos serão convidados com base em comprovado conhecimento técnico em áreas temáticas dos desafios ou relacionados à inovação, tecnologia, empreendedorismo e outros temas pertinentes. Todos os mentores estarão disponíveis em horários pré-estabelecidos a serem divulgados no primeiro dia do evento.

Os desafios serão apresentados durante o primeiro dia do evento na plataforma online, e a Comissão Organizadora não limitará a quantidade de equipes por desafio, permitindo que as equipes escolham livremente o tema que desejam se engajar. As apresentações dos projetos desenvolvidos ao longo do evento deverão ser gravadas em formato de vídeo e serão postadas no canal do HackNit no Youtube.