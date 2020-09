MAC se ilumina especialmente para o Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio

NITERÓI - O Museu de Arte Contemporânea (MAC) estará iluminado até sexta-feira (11) com luzes na cor amarela em alusão à campanha Setembro Amarelo de atenção à depressão e prevenção ao suicídio. A iniciativa busca dar mais visibilidade ao problema, que, a cada dia, faz mais vítimas. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde preparou uma programação para chamar a atenção para os impactos na saúde física e mental da população em meio a políticas de isolamento social, crise econômica, violência urbana, estresse laboral, falta de perspectiva e desesperança, entre outros fatores tão comuns aos tempos atuais. As atividades que marcam a data vão acontecer na modalidade on-line devido à pandemia do novo coronavírus. Durante todo este mês, especialistas do município e convidados vão discutir o tema em rodas de conversas nas plataformas digitais.

Programação (atividades virtuais)



As rodas de conversas com especialistas da Rede de Saúde Mental sobre promoção da vida e prevenção ao suicídio vão ocorrer nos seguintes dias:



10/09, às 14h - Com os profissionais das regionais Norte I e II, centro e praias da baía (Google Meet)



16/09, às 16h - Em parceria com a Bem-TV, focado no público jovem (YouTube)



24/09, às 14h - Com os profissionais das regionais praias da baía II, Pendotiba e Região Oceânica (Google Meet)



Para receber os links dos eventos, basta enviar um e-mail com nome completo para o endereço: setembro.amareloinscricaonit@gmail.com.