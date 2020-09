Guardas ambientais de Niterói já resgataram 167 gambás só neste mês

NITERÓI – Os agentes da Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal resgataram, neste mês de setembro, 167 gambás em várias regiões da cidade. A ação mais recente, nesta semana, salvou filhotes tão pequenos que foram alimentados pelos guardas com o auxílio de uma seringa. O guarda ambiental Alcides Castellar, que participa de diversas ações do grupamento, explica que está na época de reprodução do animal e por isso os avistamentos podem ser mais comuns. Ele conta que sempre que os agentes resgatam um filhote, fazem a primeira avaliação e o alimentam. No caso dos filhotes de gambás, após a alimentação eles podem ser levados para o Centro de Animais Silvestres no Rio de Janeiro ou reintegrados à natureza.

“Os gambás têm um papel muito importante na natureza: além de se alimentarem de escorpiões e baratas, eles comem frutas e espalham suas sementes. As pessoas devem evitar deixar lixo a céu aberto para não os atrair e acionar a Guarda Municipal, pelo telefone 153, para acionar o resgate dos animais caso seja necessário”, recomenda Castellar.

A Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal possui agentes treinados para realizar o resgate adequado de animais silvestres. Apenas este ano, 1.402 animais foram salvos pelos agentes, entre gambás, bichos-preguiça, corujas e fragatas, entre outros. Do dia 1º ao dia 10 deste mês, já foram 191 animais silvestres.

Os guardas também retiraram uma serpente escondida no telhado de uma casa em Itacoatiara, na quinta (10). Este ano, das 179 cobras resgatadas pela Coordenadoria, 107 não eram venenosas. Quando são venenosas, as serpentes são levadas para o Instituto Vital Brazil. Os animais não peçonhentos são reintegrados em áreas de proteção ambiental do Parnit, como ocorreu com o animal resgatado em Itacoatiara. O resgate foi feito após a moradora entrar em contato através do telefone 153, que é atendido por guardas municipais no Centro Integrado de Segurança Pública (CISP).