Niterói amplia horário de funcionamento de galerias e centros comerciais

Niterói - A Prefeitura vai ampliar, a partir de amanhã (17), o horário de funcionamento de galerias e centros comerciais de rua na cidade. Com a ampliação, estes estabelecimentos que estavam abrindo as portas ao meio-dia, passam a funcionar das 9h às 19h, no Centro, e das 9h às 20h nas demais regiões. Na última segunda-feira (14), a extensão do horário passou a valer para o comércio de rua e ambulantes regularizados.

Em vídeo ao vivo nas redes sociais, o prefeito Rodrigo Neves enfatizou que com as ações promovidas pelo Município e a colaboração da população, a cidade está mantendo a pandemia do novo coronavírus sob controle. No entanto, ele frisou a importância de que todos continuem respeitando os protocolos de segurança e o distanciamento social. No momento, a cidade permanece no estágio Amarelo Nível 2 – alerta máximo.

“É fundamental que cada um faça a sua parte para que a gente continue controlando a pandemia, salvando vidas e retomando a atividade econômica de forma gradual e responsável. É preciso continuar usando a máscara quando precisar ir à rua, continuar redobrando a atenção com a higiene e evitar aglomerações. Tomamos as decisões certas, nos momentos certos, e a participação da sociedade foi fundamental nesse processo”, disse o prefeito.