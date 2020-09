Semana Nacional do Trânsito que vai até dia 25 de setembro promove reflexão sobre uma nova forma de encarar a mobilidade

Niterói - A partir desta sexta-feira (18) até o dia 25 de setembro, a NitTrans vai publicar em seu site (www.nittrans.niteroi.gov.br), conteúdos preparados em parceria com órgãos da Prefeitura e instituições parceiras com o objetivo de uma reflexão sobre uma nova forma de encarar a mobilidade com sustentabilidade. A iniciativa é para comemorar a Semana Nacional do Trânsito que, este ano, terá suas ações restritas ao ambiente virtual, por conta da pandemia do coronavírus.

A Semana Nacional do Trânsito tem por finalidade promover a conscientização do cidadão no trânsito, destacar a importância das boas ações no trânsito, no cotidiano, e valorizar a segurança viária como forma de garantir a vida e a saúde de todos.

Nos materiais haverá vídeos sobre como transitar de bicicleta com segurança em áreas urbanas, os impactos do home office na mobilidade urbana, manutenção preventiva e higienização de veículos, além da manutenção e cuidados com a bicicleta. Para as crianças haverá vídeos com oficina de produção de histórias em quadrinhos com o tema trânsito, utilizando materiais comuns em casa e contação de histórias com mensagens sobre respeito ao trânsito e incentivo ao uso da bicicleta.



No Dia Mundial Sem Carro, em 22 de setembro, será lançada a campanha “Vá de bike", que visa a incentivar o uso da bicicleta, meio de transporte sustentável considerado eficiente na prevenção ao coronavírus. A chefe do Departamento de Educação Para o Trânsito da NitTrans, Priscilla Rocha, destaca que, no trânsito, boas atitudes têm o poder de promover o respeito e a cidadania.



“Estamos em um momento de focar o desenvolvimento de valores, posturas e atitudes, no sentido de garantir o direito de ir e vir dos cidadãos. Todas as pessoas que participam do trânsito desejam um ambiente de qualidade, e para que isso se torne realidade estas mesmas pessoas devem fazer a sua parte”, afirma Priscilla Rocha.



‘Virada da Mobilidade’ - A Semana Nacional do Trânsito é comemorada anualmente entre 18 e 25 de setembro. Em Niterói, já foram realizadas sete edições. Em 2019, a Semana Nacional do Trânsito contou com a realização de 53 eventos públicos. Há três anos, o município aderiu também ao evento nacional ‘Virada da Mobilidade’. Este ano, a mensagem a ser difundida é “Perceba o risco, proteja a Vida”. Trata-se de um estímulo a todos os condutores, seja de caminhões, ônibus, vans, automóveis, motocicletas ou bicicletas, e aos pedestres e passageiros, a optarem por um trânsito mais seguro.