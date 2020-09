Praia de Itaipu tem primeiro fim de semana de restrição em seus acessos

Niterói - Desde a última sexta-feira (18), a Prefeitura de Niterói começou uma série de novas restrições para evitar aglomerações na Praia de Itaipu, na Região Oceânica. As medidas serão adotadas nos fins de semana e feriados, enquanto estiverem em vigor as regras de distanciamento social por causa da pandemia de coronavírus. Uma delas é o emprego de barreiras mais rígidas nos acessos à praia. A outra, é uma mudança nas linhas de ônibus que fazem ponto final na praia e que tiveram seus itinerários alterados, terminando a viagem no trevo próximo ao Corpo de Bombeiros, na entrada do Engenho do Mato. As novas regras foram publicadas na edição do Diário Oficial do Município de Niterói desta sexta-feira, em portaria da Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade.

“De uma maneira geral, os niteroienses têm colaborado, usando máscaras, cumprindo o distanciamento e as medidas sanitárias. Infelizmente, não temos visto o cumprimento dos protocolos para prevenção do novo coronavírus na praia de Itaipu e por isso, a partir de desta sexta, nós vamos temos maior controle no acesso à praia. Temos que manter o controle da pandemia e, ao mesmo tempo, retomar as atividades que são importantes para a vida das pessoas”, reforçou o prefeito Rodrigo Neves durante uma live na noite de quinta-feira (17).

As linhas com itinerários alterados são: as municipais 38A, 52, OC2 e as linhas intermunicipais 770 (Viação Pendotiba) e 537 (Viação Nossa Senhora do Amparo). Todas elas terão que embarcar e desembarcar seus passageiros no Terminal do BHLS Estação Engenho do Mato.

Fiscalização – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) também intensificou as ações nas praias da cidade nos finais de semana e feriados. Na praia de Itaipu, onde tinham sido registradas aglomerações em determinados períodos do último final de semana, o controle no acesso está ainda maior. No primeiro dia da ação, não foram necessários a aplicação de multas ou o uso de reboques.

Vale lembrar que apenas as atividades físicas individuais estão permitidas nas praias de Niterói das 6h às 12h30 e das 16h às 22h, com o cumprimento das medidas de distanciamento e uso de máscaras. Está proibida a permanência nas áreas das praias e prática de esportes tipicamente praianos, como altinho e frescobol.