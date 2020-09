Mingo Silva faz live do projeto "Clássicos do Samba" do Theatro Municipal de Niterói

Niterói - A Live do Projeto Clássicos do Samba, do dia 23 de setembro, será com o sambista niteroiense Mingo Silva e transmitida às 19 horas, no facebook do Theatro Municipal de Niterói e no da Cultura Niterói.



De olhar sereno e de atitudes moderadas, parece sempre estar em sintonia com a inspiração. Sambista de vários talentos: compositor, percussionista e cantor de simplicidade ímpar e pura simpatia que difícil é conhecê-lo e não se encantar com essa figura cheia de alegria.



Natural de Niterói, sempre esteve presente nas rodas de samba no Rio de Janeiro procurando fortalecer os movimentos do samba de raiz. Com isso, teve a oportunidade de conviver e aprender acompanhando como percussionista grandes mestres do samba como Luiz Carlos da Vila, Ratinho, Monarco, Noca da Portela entre outros.



Todas estas qualidades lhe renderam bons frutos.



No ano de 2006, teve também duas músicas gravadas; “Firmamento (Rodrigo Carvalho/ Baiaco/ Mingo) pelo grupo Galocantô, e Pra Ser Sincero(Baiaco/Mingo) pelo grupo Batuque na Cozinha”.



Em Novembro 2008, venceu, como melhor interprete de samba, a 3º edição do Festival de Novos Talentos do Velho Samba promovido pelo bar Carioca da Gema. Neste mesmo ano, teve ainda duas de suas músicas gravadas “Samba da Pedra do Sal (Mingo/ Marquinho Diniz/ Chiquinho)” que faz parte do repertório do DVD do grupo Batuque na Cozinha e Arte do Povo (Paulo Franco/ Baiaco /Mingo), gravada pelo grupo Galocantô.



Em 2011 passa a fazer parte da roda de samba mais tradicional do Andaraí, Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador, onde conquistou três prêmios da Música Brasileira (2016 e 2018).



Com uma voz diferenciada que lhe é peculiar e uma maneira carismática de cantar, interpreta sambas de sua autoria e de compositores já consagrados nas vozes de artistas como Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, João Nogueira, Roberto Ribeiro, Cartola, Monarco, entres outros.



Serviço:

Clássicos do Samba com Mingo Silva – Live



Datas: 23 de setembro



Horário: 19h



Transmissão: facebook do Theatro Municipal de Niterói e da Cultura Niterói



facebook.com/ theatromunicipaldeniteroi/



facebook.com/culturaniteroi



Classificação indicativa: livre