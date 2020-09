Trigêmeas da Engenhoca completam 2 meses e encantam na internet

Niterói - Cheias de laços, babados e muito charme, as trigêmeas de Niterói que ganharam as manchetes há dois meses estão atraindo cada vez mais seguidores nas redes sociais. A mãe, Monique Nascimento, de 31 anos, moradora da Engenhoca, Zona Norte de Niterói, já era mãe de 3 adolescentes e nem imaginava uma gravidez múltipla. Mas, passado o susto, estão todos bem e curtindo essa dose tripla de mamadeiras, fraldas e noites sem dormir.

Monique criou um perfil das pequenas para quem quiser acompanhar as façanhas do trio e seu crescimento. Melyssa, Myrella e Manuella nasceram com 36 semanas de gestação, cerca de 2,160 kg em média e 46 cm cada.

"Elas me fazem sorrir, me fazem apreciar ainda mais a vida.", conta a mãe.

Ter trigêmeos idênticos é algo muito difícil de acontecer, sendo que as chances são de apenas uma a cada 100 mil gestações. O motivo é porque é preciso que ocorra a duplicação do óvulo e que esse óvulo também se transforme em dois, o que torna a gestação de trigêmeos idênticos algo considerado bem raro.

No Hospital Estadual Azevedo Lima, onde as meninas nasceram, em cinco anos, ocorreram apenas três nascimentos de trigêmeos entre os 14.338 realizados neste período. E, coincidentemente, os três partos foram de trigêmeas.