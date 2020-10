Por Luciana Guimarães

Publicado 21/10/2020 00:00 | Atualizado 21/10/2020 10:01

Niterói - Mais três ruas dos bairros Serra Grande e Maravista, na Região Oceânica, estão recebendo pavimentação nesta semana, após a implantação da rede de drenagem. Neste momento, são as ruas A, B e D. O trabalho já foi feito na Rua Cantagalo e, na próxima semana, será a vez da Travessa Bahia. Ontem, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, acompanhado do secretário municipal de Obras, Vicente Temperini, esteve no local para uma visita técnica às obras de urbanização, drenagem e pavimentação. Também participaram da visita o presidente da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), Reinaldo Pereira, e o administrador regional da Região Oceânica, Rubens Branquinho.

As intervenções nos bairros Serra Grande e Maravista integram o pacote de obras de urbanização anunciado pela Prefeitura de Niterói em 2018. O projeto contempla também os bairros Santo Antônio, Maralegre e Engenho do Mato, um total de aproximadamente 200 ruas beneficiadas com drenagem e pavimentação. Serão cerca de R$ 210 milhões para os projetos executados com recursos do Município e da Cooperação Andina de Fomento (CAF).