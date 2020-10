O Centro de Oncologia I Leste Fluminense fica na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 5599 – 1º andar, na Região Oceânica de Niterói, em Itaipu Imagem Assessoria

Niterói - O Grupo Oncoclínicas, o maior em tratamento oncológico da América Latina, expandiu sua presença no Rio de Janeiro com o Centro de Oncologia I Leste Fluminense, na Região Oceânica, em Niterói, nos primeiros meses de 2020, já no contexto da pandemia de Covid-19. A unidade, décima do Grupo no Estado, amplia o atendimento à população fluminense com cuidados oncológicos integrados e fluxo rápido e seguro.







Com capacidade para realizar mais de 1500 atendimentos por mês, a estrutura ocupa mil metros quadrados e foi projetada para proporcionar o máximo de conforto e acolhimento para que pacientes em tratamento de câncer e doenças autoimunes recebam atendimento de forma individualizada e integral. No local, os pacientes têm acesso à quimioterapia, laserterapia (procedimento odontológico), crioterapia, oncogenética e cuidados continuados (cuidados paliativos), além de tratamentos reumatológicos e infusionais para doenças autoimunes.







“O objetivo é fornecer um serviço completo na região, contando com inovação tecnológica e corpo clínico especializado, multidisciplinar e de excelência. Dentro do complexo onde está localizado o Centro de Oncologia, é possível contar com serviços como ressonância magnética, tomografia e exames cardiológicos, além de procedimentos de biópsia de mama, próstata e tireoide. Futuramente, também teremos um núcleo de pesquisa clínica”, destaca o diretor-técnico da unidade, Leandro Moreno.







O oncologista Bruno Ferrari, fundador e Presidente do Conselho de Administração do Grupo Oncoclínicas, reforça a preocupação em expandir a possibilidade de uma vivência positiva ao paciente oncológico e todo o ciclo social que o acompanha em sua jornada contra a doença, com condutas alinhadas a padrões de excelência: “Nos mantemos em linha com a filosofia de atendimento personalizado e com a veloz mudança de paradigmas no tratamento do câncer. A conduta da nossa equipe é cada vez mais voltada à perspectiva humanizada na forma de lidar com cada paciente, uma das estratégias prioritárias para vencer a doença”, diz.







O Centro de Oncologia I Leste Fluminense fica na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 5599 – 1º andar, na Região Oceânica de Niterói, em Itaipu.







Fluxos seguros







Nos últimos meses, a clínica adotou protocolos de segurança ainda mais rigorosos para oferecer a tranquilidade necessária aos pacientes, que precisam seguir suas consultas e tratamentos durante a pandemia. Foram adotadas medidas como: triagem por telefone no dia anterior à consulta e tratamento; aferição de temperatura ao entrar na unidade; testagem periódica da equipe para detecção de coronavírus; instalação de proteção acrílica







nas recepções; isolamento de poltronas e cadeiras para manter a distância mínima obrigatória, e distribuição de pacientes sintomáticos e assintomáticos em horários diferentes.







Segundo as Sociedades Brasileiras de Patologia (SBP) e de Cirurgia Oncológica (SBCO), desde março, mais de 70 mil brasileiros deixaram de ser diagnosticados com câncer devido a não realização de exames essenciais para identificar a doença. A mesma pesquisa indica que 70% dos procedimentos para retirada de tumores malignos em geral deixaram de acontecer no mês de abril, início da pandemia.







Dados do DataSus mostram ainda que houve redução de procedimentos em pacientes oncológicos neste ano. Entre janeiro e julho, foram realizadas 80.235 cirurgias em oncologia. No mesmo período do ano passado, foram 91.153 registros.







“A adoção de métodos seguros e de um atendimento cuidadoso são essenciais para revertermos esse quadro. A perspectiva humanizada na forma de lidar com cada paciente é uma das estratégias prioritárias para vencer a doença, possibilitando uma vivência positiva em toda a jornada de combate ao câncer. Precisamos munir a população de informações para que se sintam acima de tudo protegidos para realizar seus exames de rotina preventivos e para que aqueles diagnosticados com tumores malignos sigam com seus tratamentos, afinal, o ‘Câncer não Espera’, título da campanha lançada pelo Grupo Oncoclínicas”, frisa Bruno Ferrari.







Em 2020 são esperados 625 mil novos casos de câncer no Brasil. Mais de 67 mil pessoas devem receber ainda este ano o diagnóstico da doença.











Outubro Rosa mais conectado



O Outubro Rosa em 2020 ganhou mais força nas redes, com ações online abertas para todo o público. Um dos pontos-chave é a abordagem sobre a importância de não adiar consultas e controles de rotina tais como a realização de exames de mamografia principalmente por mulheres a partir de 40 anos. É esta a mensagem do movimento “O Câncer Não Espera. Cuide-se Já”, lançado pela Oncoclínicas e apoiado por sociedades médicas.







Por ser uma doença com múltiplos fatores de risco – entre eles, obesidade, tabagismo e alcoolismo –, a prevenção ao câncer de mama inclui atenção ainda maior com hábitos saudáveis. Para incentivar uma vida saudável mesmo em meio à pandemia, a Oncoclínicas lançou ainda um desafio virtual de corrida e caminhada. Cada participante define sua modalidade, trajeto, data e local, respeitando regras de distanciamento social. Até 31 de outubro, é possível participar da primeira etapa. As inscrições são em https://www.yescom.com.br/ocancernaoespera/virtual/2020/index.asp#SecaoKits.



Até o fim do mês, um ciclo de debates contempla novidades no tratamento da doença, cuidados que o paciente deve ter durante a pandemia, entre outros temas. A programação é divulgada nos perfis @grupooncoclinicas ou @oncoclinicasrj no Instagram. Basta acessar https://cloud.netglobe.com.br/webcast/oncoclinicas2 para acompanhar.