Publicado 27/10/2020 00:00 | Atualizado 27/10/2020 00:04

Niterói - Muito conhecida em Niterói, Ingred Menezes é professora de Educação Física, empresária do segmento fitness, graduanda em Nutrição pela universidade Estácio de Sá. Ela elaborou um programa para mulheres com foco no bumbum, e usa sua rede social para dar dicas de nutrição, exercícios e alimentação saudável.

No dia 4 de novembro, quarta-feira, às 18h, ela será a apresentadora oficial do concurso 'Mais Belo Bumbum do Brasil - Segunda edição', que acontece na Beach House, Ilha da Gigóia, na Barra da Tijuca. O evento contará com 27 candidatas de todo o país, além de 17 jurados de grandes nomes e atrações musicais.

Em sua segunda edição, o concurso tem crescido e já faz parte da agenda dos apreciadores de corpos esculturais. Organizado por Carlos Vinícius, o evento promete agitar a bucólica Ilha da Gigóia, conhecida como Pantanal Carioca.