O evento é realizado na cidade pelo Coletivo Lixo Zero de Niterói, em parceria com o Instituto Lixo Zero Brasil, responsável pela organização em âmbito nacional Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 26/10/2020 12:11 | Atualizado 26/10/2020 12:12

Niterói - Semana Lixo Zero segue tentando influenciar positivamente niteroienses sobre o conceito de "lixo zero."

O evento que vai até 01 de novembro é realizado na cidade desde 2018, e são realizadas várias atividades de conscientização sobre a gestão e encaminhamento correto de resíduos.



Por conta da pandemia, muitos dos eventos deste ano serão virtuais, com palestras, rodas de conversas e apresentação de cases (agenda completa no final da matéria). Mas também haverá encontros presenciais seguindo todos os protocolos de segurança.



O tema deste ano será: “O Lixo Zero Inspira Minha Cidade”, com foco na conscientização de que todo indivíduo é responsável pela solução dos problemas causados pelo lixo. O evento é realizado na cidade pelo Coletivo Lixo Zero de Niterói, em parceria com o Instituto Lixo Zero Brasil, responsável pela organização em âmbito nacional. Em todo Brasil, mais de 100 cidades participam da mobilização.



Conceito Lixo Zero:



O Conceito Lixo Zero consiste no máximo de aproveitamento, correto encaminhamento dos resíduos recicláveis e orgânicos, e a redução – ou mesmo o fim – do encaminhamento destes materiais para os aterros sanitários eou para a incineração. Segundo o conceito estabelecido pela ZWIA – Zero Waste International Alliance – Lixo Zero é: “uma meta ética, econômica, eficiente e visionária para guiar as pessoas a mudar seus modos de vidas e práticas de forma a incentivar os ciclos naturais sustentáveis, onde todos os materiais são projetados para permitir sua recuperação e uso pós-consumo.”



Mais informações de como organizar uma ação e/ou participar em: Facebook: https://www.facebook.com/lixozeroniteroi/ e pelo Instagram: @lixozeroniteroi.



Programação:





26/10 – Ação de Limpeza de Praia pelas equipes do Cauda Limpa e do AWN-WindNit

26/10 – 9hs Aulive de Yoga com Aléxia Martins do Ponte Urbana

27/10 – 20hs “Gastronomia Sustentável” com a chef Maristella Sodré

28/10 – 16hs Oficina de Artesanato com Resíduos: Flores com Caixa de Ovos com Hanna Marchon do Projeto See2Sea

28/10 – 20hs “Eventos Lixo Zero: o case do New Flow Festival” com a idealizadora do evento Luísa Barros e Marcos Vinícius Fox do Coleta Certa

29/10 – 11hs “Compostagem doméstica: verdades e mitos” Live com Priscilla Arruda do Amigos ds Terra

29/10 – 14hs Bate e papo e workshop de compostagem com Roda Verde

30/10 – 11hs “Inovação na Cadeia de Reciclagem” Bate Papo com Márcio Cataldi do Projeto Plástico Vivo e Antônio Oscar do Projeto Moeda Verde

31/10 – “Moda sem lixo” Coletivo Nabu horário a definir

01/10 – 11hs Live com Guigo Bastos do Lavra da Terra