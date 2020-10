Alguns dos apoiadores usam os mastros das bandeiras dos candidatos para agredir os rivais Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 26/10/2020 23:42 | Atualizado 26/10/2020 23:45

Niterói - Foi notícia em vários veículos nesta segunda-feira (26), a briga entre cabos eleitorais dos candidatos Luiz Carlos Gallo (Cidadania) e Renato Cariello (PDT). Toda confusão foi filmada por pessoas que seguiam as carreatas e imagens as imagens são chocantes.





Os dois grupos de apoiadores dos vereadores candidatos à reeleição em Niterói, entraram em confronto durante uma campanha no bairro da Engenhoca, na Zona Norte da cidade.

Publicidade

O caso ocorreu no domingo (25), na Rua Dr. Francisco Sardinha, perto do DPO do bairro. No vídeo, é possível ver quando um veículo preto, onde estavam os apoiadores do candidato Gallo, se aproxima. Atrás dele, está o grupo de campanha de Cariello, que corre a pé pela via, tentando alcançar os "rivais".



O carro chega a parar por alguns instantes, quando os dois grupos brigam usando as bandeiras, diante de uma multidão assustada de pedestres. O motorista, então, acelera e deixa o grupo de Cariello para trás.



Candidatos se posicionam.



Os dois candidatos se pronunciaram e eximiram seus respectivos grupos de apoiadores de responsabilidade.



Em vídeo gravado em casa, onde se recupera da Covid-19 , Luiz Carlos Gallo afirmou que seu grupo de trabalho foi cercado por vândalos e agredido. Ele pretende apurar se funcionários comissionados da Câmara Municipal estavam envolvidos no caso e se houve ameaças por parte do grupo opositor.



"Estou indo para o meu oitavo mandato. Sempre respeitei situação, oposição, quem quer que seja. A democracia tem que se impôr", garante. "Eu me senti impotente dentro de casa, fazendo meu distanciamento e vendo uma agressão dessas."



Já Cariello, que tem na Engenhoca seu reduto eleitoral, por meio de nota, alegou que o veículo que aparece nas imagens avançou sobre sua militância, "gerando atrito e resultando na confusão".



"Eu repudio qualquer ato violento seja por militância, apoiadores meus ou de qualquer outro candidato. Estamos aqui para fazer com quem as vozes sejam ouvidas e trabalhamos para que nossa cidade seja referência de inclusão, respeito e dignidade. Jamais vamos apoiar atos discriminatórios ou que exaltem a violência", concluiu.