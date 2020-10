A fachada ficará azul, a partir das 18h, durante o mês de novembro FOTÓGRAFO: LUIZ FERREIRA (Luiz Alexandre Lima Ferreira)

Niterói - Um dos maiores símbolos de Niterói, o Museu de Arte Contemporânea (MAC), na Boa Viagem, vai ganhar uma iluminação especial: a fachada ficará azul, a partir das 18h, durante o mês de novembro.

A ação faz parte do Novembro Azul, campanha internacional que quer alertar sobre a saúde do homem e, em especial, a prevenção ao câncer de próstata. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizará diversas atividades e ações informativas sobre o tema.

Sobre o Novembro Azul:



Novembro é o mês mundial de combate ao câncer de próstata e tem por objetivo alertar a todos sobre a importância de conhecer essa doença e da realização de um diagnóstico precoce sobre ela.



Essa campanha visa também quebrar tabus, uma vez que o câncer de próstata é sempre tratado com muito preconceito pelos homens, principalmente em razão da realização do exame clínico (toque retal). Por isso, muitos preferem não procurar o urologista, fazendo com que o diagnóstico seja realizado tardiamente.



O mês de novembro foi o escolhido, pois o dia 17 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Durante todo o mês, ações são realizadas com o objetivo de alertar sobre a doença e, assim como no Outubro Rosa, vários pontos turísticos do país e do mundo são iluminados, dessa vez no tom de azul.



Espera-se que as campanhas anuais de conscientização sobre a doença incentivem os homens a procurarem o médico regularmente e ampliem o conhecimento da população sobre essa neoplasia.