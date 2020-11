Doações são principalmente de solidariedade e amor ao próximo Imagem Internet

Por Luciana Guimarães

Publicado 08/11/2020 16:53 | Atualizado 08/11/2020 17:42

Niterói - Pelas ruas do Fonseca não há quem não se lembre da risada e do bom humor dela. Mas há quase sete anos, ela trocou o Brasil por Orlando e construiu uma trajetória de sucesso nos Estados Unidos.



Por lá também vem chamando a atenção com seu irrefutável alto-astral e com um olhar sensível às mazelas humanas. Fernanda Pontes acumula funções: atriz, apresentadora, empresária e mãe da Malu de 8 anos e do Matheus de 5. Acelerada por natureza, durante 5 anos comandou o programa Planeta Brasil, na Globo Internacional, além de, em território nacional, ter apresentado a TV Globinho. Fez ainda parte do elenco de novelas como Gabriela, As Cariocas e Flor do Caribe, de dois programas no canal Multishow e consolidou sua carreira como apresentadora ao ir morar na Flórida.

Na terra do Tio Sam viu e ouviu histórias que a fizeram repensar. E agir!

Graças ao enorme sucesso no comando da atração, conquistou público, crítica e importantes nomes da política e sociedade americana. Foi em 2018, nomeada porta voz dos brasileiros nos EUA.

Sabe que o sonho americano é lindo, mas imigrar pode ser muito duro e cheio de lágrimas.

Deixar familiares, amigos e tentar uma história diferente num país distante nem sempre dá certo. A pandemia do novo coronavírus só agravou esse quadro. Sem apoio do governo americano, muitas famílias ficaram sem nenhum tipo de renda e passando por necessidades. Reflexo da crise social e econômica causada pela pandemia, que voluntários, instituições e governo tentam enfrentar.



Atualmente 1,5 milhões de brasileiros vivem nos Estados Unidos, revelou último levantamento do Itamaraty. Muitos trabalham com turismo, limpeza ou jardinagem, serviços suspensos por causa da pandemia. Parados, esses trabalhadores acumularam dívidas. Surgia então a poderosa rede de proteção de Fernanda.

A IFYOU Foundation existe desde 2019 e está empenhada em gerar oportunidades e motivar aqueles que almejam um futuro melhor nos Estados Unidos. Junto com uma equipe que cresce vertiginosamente - hoje são 950 voluntários diretos e dezenas de empresas que se dispõem cada vez mais a ajudar - está mudando a vida de brasileiros e americanos. O objetivo: gerar oportunidades e motivar aqueles que almejam um futuro ainda melhor, ampliando e validando ações sociais e ONGS que já existem em território americano, além de uma ação global, onde presta todos os serviços comunitários àqueles que necessitam.

"A If You Foundation veio pra fazer a diferença na vida dos brasileiros. Tenho muito orgulho do time que formamos. Todos unidos no mesmo propósito.", ela revela.

E essa missão vem sendo cumprida com maestria: seu trabalho já passou por diversas cidades americanas. As causas apoiadas além das cestas básicas que são doadas em profusão, vão do famoso serviço de "baby sitter" para os pais que não tem com quem deixar os filhos até cuidados veterinários para quem é dono de um animalzinho de estimação mas não tem como arcar com as despesas.

Para José "Monalisa Fartura", há 2 anos morando em Orlando, participar e ajudar conterrâneos tornam não só as vidas de outros melhores, mas também a dele: "O trabalho voluntário, além de ter importância social, proporciona bem-estar e alegria a quem o realiza, ao mesmo tempo em que eleva a minha autoestima, melhora em mil a ansiedade e pode até mesmo prevenir doenças como a depressão. Cheguei, sozinho, perdido e vi nessas pessoas a chance de ajudar e me ajudar."

Grande parte desses imigrantes deixou de poder trabalhar ou de ter a totalidade dos rendimentos. Nem sequer têm o subsídio de alimentação nem quaisquer outras compensações, e exatamente por isso, cada quilo de alimento foi vital para evitar que a fome entre eles se alastrasse.

Foram até agora nada menos que 600 toneladas de alimentos distribuídos e nada menos que 25.000 famílias ajudadas. Cada ação desenvolvida na incessante na busca de impulsionar projetos sociais, conectar voluntários, captar empresas engajadas e atuar de forma constante na solução e expansão de inúmeras façanhas.

"Um sonho sonhado sozinho é um sonho. Um sonho sonhado junto é realidade." - Yoko Ono. Esse pode ser, facilmente, o lema dessa brasileira que está fazendo, realmente, do mundo, um lugar melhor.

