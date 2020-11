E-commerce aquecido deve salvar Black Friday Imagem Internet

Por O Dia

Niterói - A empresa de shoppings centers brMalls vai expandir o calendário da Black Friday por todo o mês de novembro. A estratégia é promover descontos exclusivos em cada segmento de lojas por semana nos seus 26 shoppings administrados.

Em Niterói, O Plaza Shopping, administrado pela brMalls, vai aderir ao cronograma e espera que apesar da pandemia, as vendas sejam satisfatórias nesta que é a segunda data mais importante do ano para o setor, só atrás do Natal.

A Black Friday deste ano, que vai acontecer no dia 27 de novembro, última sexta-feira do mês – como já é tradição -, levanta diversas expectativas para o comércio, especialmente para um ano em que o setor foi afetado duramente pela pandemia do coronavírus.

O mês será dividido em cinco períodos temáticos de promoções. A semana do lar abre a sequência de ofertas, continuando para a de bem estar, estilo e da diversão. No último fim de semana, entre 27 e 29 de novembro, os clientes vão poder aproveitar ofertas das diversas categorias com promoções imbatíveis nos empreendimentos que mantêm os rigorosos protocolos de higienização e segurança.

Shoppings vão intensificar sua relação com o consumidor através dos novos aplicativos que embarcaram de forma integrada os marketplaces e o programa de relacionamento VIVA. Com possibilidades de entrega no mesmo dia para compras online realizadas até às 17h, os clientes poderão contar com descontos diferenciados além de receber o produto em casa ou no trabalho com toda a comodidade e acumular pontos para trocar por benefícios oferecidos pelos lojistas e, exclusivamente, pelos e-shoppings.







“Esta edição será um grande exercício para a brMalls. A pandemia acelerou a mudança dos hábitos de consumo e intensificamos a experiência de compra nos canais digitais. Com benefícios exclusivos no VIVA, opção de delivery e pick-up points como drive-thru e lockers levaremos as melhores oportunidades aos clientes com o menor contato físico possível.” – avalia Henrique Lopes, Gerente Corporativo de Comunicação da brMalls.

Nos últimos anos as marcas ampliaram a extensão da Black Friday, que em vez de acontecer apenas em um dia, passou a durar uma semana ou até um mês, com várias empresas anunciando descontos durante o mês todo de novembro. Mas neste ano algumas delas resolveram se adiantar ainda mais, iniciando o evento no fim de outubro.

O Plaza Shopping é o único shopping de grande porte de Niterói, o município com a maior renda de todo o estado do Rio de Janeiro e uma das cidades com melhor qualidade de vida do país. Localizado no centro, o shopping é um ícone da cidade. Inaugurado em 1986, destaca-se como um dos shoppings de maior venda por metro quadrado do Brasil.



Em outra frente, a brMalls vai concentrar os esforços de marketing nas soluções digitais como marketplaces próprios, drive-thru e delivery. Tudo isso para diluir o fluxo de clientes e aproveitar o mês para alavancar os negócios dos lojistas impactados pela crise da Covid-19.



Segundo a Ebit Nielsen, as vendas através online da Black Friday 2020 devem crescer 27% em comparação com a data de 2019.



Outro levantamento, do Google, também aponta para uma Black Friday 2020 histórica para o e-commerce. O volume de buscas por produtos à venda no buscador já está, desde agosto, em patamares mais elevados do que os registrados durante a Black Friday do ano anterior – o que, segundo a companhia, é um termômetro que indica o forte potencial da edição deste ano.