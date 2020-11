Quem não puder comparecer pode indicar um procurador para buscar a cesta Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 04/11/2020 08:01 | Atualizado 04/11/2020 08:55

Niterói - A Prefeitura de Niterói realiza mais uma etapa de entrega das mais de 8 mil cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social e risco de desnutrição que não tinham cadastros prévios para fazer parte dos programas de mitigação dos efeitos da pandemia do novo coronavírus. A distribuição vai acontecer em dois polos específicos: Caminho Niemeyer, no Centro, e Escola Municipal Francisco Portugal Neves, em Piratininga, entre hoje e 6 de novembro, das 9h às 17h.



Os beneficiários, já cadastrados, podem buscar a cesta de acordo com a primeira letra do nome, seguindo a ordem: quarta-feira (4), nomes iniciados com a Letra A até a Letra F; quinta (5), nomes iniciados com a Letra G até a Letra M e na sexta (6) para nomes iniciados com a Letra N até a Letra Z. A lista completa está disponível no Portal da Transparência da Prefeitura de Niterói: portais.niteroi.rj.gov.br/portal-da-transparencia, aba “COVID-19”, item “Benefício Emergencial de Cesta Básica”.



Quem não puder comparecer pode indicar um procurador para buscar a cesta. Basta imprimir e preencher o formulário disponível no Portal da Transparência.



Serviço:

Entrega de cestas básicas para população em situação vulnerável

Data: 4 a 6 de novembro de 2020

Horário: 9h às 17h

Locais: a lista com data e local de cada beneficiário, disponível no Portal da Transparência: portais.niteroi.rj.gov.br/portal-da-transparencia, aba “COVID-19”, item “Benefício Emergencial de Cesta Básica”.

Escola Municipal Francisco Portugal Neves: Rua Quatorze, s/n - Piratininga

Caminho Niemeyer: R. Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói