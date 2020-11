Os dados parciais do mês de outubro divulgados nesta terça-feira (03) pelo Observatório de Segurança da Prefeitura de Niterói mostram que o município segue registrando queda nos principais indicadores de criminalidade. Dentre os destaques estão a redução de 65,83% no roubo de veículos no acumulado de janeiro a outubro deste ano, quando comparado ao mesmo período de 2019. Foram menos 817 veículos roubados na cidade. A área da 77ª DP (Icaraí) apresentou redução de -81,25% neste tipo de crime este ano, seguida pela 79ª DP (Jurujuba), com - 79,45%, e a 81ª DP (Itaipu), com - 62,99%. As áreas da 78ª DP (Fonseca) e 76ª DP (Centro) também apresentaram queda nesse tipo de crime, de - 58,43% e - 48,19%, respectivamente. "Essa análise parcial do Observatório é importante porque nos mostra que as ferramentas disponibilizadas pela Prefeitura para ajudar as forças de segurança no combate à criminalidade estão tendo o efeito desejado. A Prefeitura não cruzou os braços e está trabalhando em parceria com o Estado, que é a quem compete cuidar da segurança", explica Gilson Chagas, secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. "Quando analisamos essa diminuição vertiginosa de veículos roubados na cidade neste período, confirmamos a eficácia dos programas pagos pela Prefeitura como o Proeis, o Niterói Presente e a disponibilização de tecnologia como a do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). São 522 câmeras monitorando a cidade 24 horas, sendo 70 de inteligência artificial, fora os portais de segurança nas entradas e saídas da cidade". A análise dos Indicadores Estratégicos também aponta que todas as regiões da cidade apresentaram reduções expressivas de roubos de rua neste ano. É o menor mês de outubro da série histórica, com queda de - 53,50% na comparação de janeiro a outubro de 2020 com o mesmo período do ano passado. Em valores absolutos, foram menos 1.329 roubos a transeuntes, menos 238 roubos de celulares e menos 36 roubos em coletivos. Letalidade Violenta – O indicador, composto pelos números de homicídios, mortes provocadas por intervenção de agente do Estado e latrocínios, teve queda de 60% este ano, na comparação com o período de janeiro a outubro de 2019. É o menor mês de outubro desde o ano de 2015. Investimentos – Para alcançar os resultados positivos, a Prefeitura está investindo em ferramentas que auxiliam as forças de segurança no combate à violência. Além disso, o município implementou o Pacto Niterói Contra a Violência, um plano municipal de Segurança Pública que prevê investimento de R$ 304 milhões em 18 projetos nos eixos de prevenção, policiamento e Justiça, convivência e engajamento dos cidadãos e ação territorial integrada. Na atual gestão, o número de guardas passou de cerca de 300 para 714 agentes, todos concursados e que trabalham na linha de frente com ordenamentos e segurança e patrulhamento preventivo e integrado além de estarem a frente do monitoramento do Cisp. Os programas Niterói Presente e Proeis são resultado de convênios da Prefeitura com o Governo do Estado, onde o Município paga uma gratificação para policiais militares que aceitam trabalhar nas ruas de Niterói nos dias de folga. No caso do Niterói Presente, há um efetivo fixo de policiais, alguns já reformados, e agentes civis. Os programas pagos pela prefeitura colocam em média 485 homens por dia nas ruas patrulhando a cidade. Os agentes atuam em bairros como Barreto, Icaraí, Santa Rosa, Centro, Fonseca, Charitas, São Francisco, Jurujuba e a Região Oceânica Foto Douglas Macedo

Por O Dia

Niterói - Os dados parciais do mês de outubro divulgados na última terça-feira (03) pelo Observatório de Segurança da Prefeitura de Niterói mostram que o município segue registrando queda nos principais indicadores de criminalidade. Dentre os destaques estão a redução de 65,83% no roubo de veículos no acumulado de janeiro a outubro deste ano, quando comparado ao mesmo período de 2019. Foram menos 817 veículos roubados na cidade.



A área da 77ª DP (Icaraí) apresentou redução de -81,25% neste tipo de crime este ano, seguida pela 79ª DP (Jurujuba), com - 79,45%, e a 81ª DP (Itaipu), com - 62,99%. As áreas da 78ª DP (Fonseca) e 76ª DP (Centro) também apresentaram queda nesse tipo de crime, de - 58,43% e - 48,19%, respectivamente.



“Essa análise parcial do Observatório é importante porque nos mostra que as ferramentas disponibilizadas pela Prefeitura para ajudar as forças de segurança no combate à criminalidade estão tendo o efeito desejado. A Prefeitura não cruzou os braços e está trabalhando em parceria com o Estado, que é a quem compete cuidar da segurança”, explica Gilson Chagas, secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. “Quando analisamos essa diminuição vertiginosa de veículos roubados na cidade neste período, confirmamos a eficácia dos programas pagos pela Prefeitura como o Proeis, o Niterói Presente e a disponibilização de tecnologia como a do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). São 522 câmeras monitorando a cidade 24 horas, sendo 70 de inteligência artificial, fora os portais de segurança nas entradas e saídas da cidade”.



A análise dos Indicadores Estratégicos também aponta que todas as regiões da cidade apresentaram reduções expressivas de roubos de rua neste ano. É o menor mês de outubro da série histórica, com queda de - 53,50% na comparação de janeiro a outubro de 2020 com o mesmo período do ano passado. Em valores absolutos, foram menos 1.329 roubos a transeuntes, menos 238 roubos de celulares e menos 36 roubos em coletivos.



Letalidade Violenta – O indicador, composto pelos números de homicídios, mortes provocadas por intervenção de agente do Estado e latrocínios, teve queda de 60% este ano, na comparação com o período de janeiro a outubro de 2019. É o menor mês de outubro desde o ano de 2015.



Investimentos – Para alcançar os resultados positivos, a Prefeitura está investindo em ferramentas que auxiliam as forças de segurança no combate à violência. Além disso, o município implementou o Pacto Niterói Contra a Violência, um plano municipal de Segurança Pública que prevê investimento de R$ 304 milhões em 18 projetos nos eixos de prevenção, policiamento e Justiça, convivência e engajamento dos cidadãos e ação territorial integrada. Na atual gestão, o número de guardas passou de cerca de 300 para 714 agentes, todos concursados e que trabalham na linha de frente com ordenamentos e segurança e patrulhamento preventivo e integrado além de estarem a frente do monitoramento do Cisp.



Os programas Niterói Presente e Proeis são resultado de convênios da Prefeitura com o Governo do Estado, onde o Município paga uma gratificação para policiais militares que aceitam trabalhar nas ruas de Niterói nos dias de folga. No caso do Niterói Presente, há um efetivo fixo de policiais, alguns já reformados, e agentes civis. Os programas pagos pela prefeitura colocam em média 485 homens por dia nas ruas patrulhando a cidade. Os agentes atuam em bairros como Barreto, Icaraí, Santa Rosa, Centro, Fonseca, Charitas, São Francisco, Jurujuba e a Região Oceânica.