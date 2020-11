Este será o maior Feirão do tipo da instituição Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 11:15 | Atualizado 06/11/2020 11:16

Niterói - Após realizar diversas ações para renegociação de dívidas ao longo da quarentena, a Serasa anuncia o maior e mais importante feirão Limpa Nome de toda a sua história.

Isto porque os descontos para pagamento das dívidas serão os mais agressivos já oferecidos – de até 99%, com mais de 50 empresas parceiras dos mais diversos segmentos: Itaú, Banco do Brasil, Recovery, Claro, Santander, Vivo, Casas Bahia, Ponto Frio, Renner, Riachuelo, Pernambucanas, Avon, Bradesco, Carrefour, Porto Seguro, Ativos, Oi, Itapeva, Anhanguera, Sky, Credsystem, Banco BMG, Digio, Zema, Crefisa, Ipanema, Unopar, Hoepers, Tricard, Tribanco, Di Santinni, Calcard, Confiança, Algar, Unic, Fama, Pitágoras, Sorocard, Uniderp, Unime, Hipercard, Conect Car, Elmo, Tenda, Energisa, Cetelem, Havan, Quatro Estações, CPFL, RGE, PagBank, Light, Nosso Lar, Novo Mundo, Koerich, Kredili, Mundial Mix e Cemig.



Esta edição do feirão poderá beneficiar até 64 milhões de consumidores de todo o país, que poderão renegociar suas dívidas sem sair de casa até 30 de novembro, através dos canais digitais da Serasa: site do Serasa Limpa Nome, Whatsapp e aplicativo, e a novidade: renegociação nas mais de 7.000 agências dos Correios em todo o Brasil.



Outra grande atratividade deste feirão, é o Serasa Turbo, funcionalidade que permite aumentar o Serasa Score na hora, ofertando assim melhores condições de crédito para os consumidores de todo o país.



"Sabemos da importância do nome limpo para que as pessoas tenham mais chance de conseguir crédito, e assim, recomecem sua vida. O ano foi muito difícil devido a pandemia, mas já vemos sinais de retomada, por isso, esse ano, junto aos mais de 50 parceiros do Serasa Limpa Nome, entendemos a responsabilidade de ampliarmos e criarmos o maior Feirão de todos os tempos” afirma Giresse Contini, diretor de marketing e canais digitais da Serasa.



Serasa te ajuda



Entre março e setembro, a Serasa fez campanhas com diversos parceiros para propor melhores condições na renegociação de dívidas e ajudar a população em um dos momentos mais difíceis financeiramente, a mais famosa delas, foi a campanha de dívidas de até R$ 1.000 por apenas R$ 100. Apenas em agosto, quase 3 milhões de dívidas foram quitadas através dos canais digitais da empresa.