Publicado 05/11/2020 00:00 | Atualizado 05/11/2020 13:58

Niterói - Teve início ontem, em Niterói, uma capacitação para a atual gestão do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (COMAD)na cidade com o intuito de ampliar conhecimentos e olhares em relação à dependência química. A iniciativa voluntária é em parceria com o Coletivo Alcoolismo Feminino e o Grupo Progeres. Dentre os presentes ao evento, o recém-empossado presidente do COMAD, Guido Tiepolo, e o atual Secretário de Políticas Sobre Drogas, Fábio Domingos, que mesmo adoecido prestigiou o pontapé inicial.

As aulas/palestras acontecerão todas as quartas-feiras pela manhã e serão conduzidas pelos psicólogos niteroienses, especialistas em dependências e transtornos compulsivos, Claudia Leiria e David Osmo. David é gestor do Grupo Progeres de Saúde Mental, que detém a Clínica Pater Aldeia, uma das mais antigas clínicas de reabilitação da Dependência Química do Estado do Rio de Janeiro e a pioneira da cidade de Niterói (fundada em 1990) e Claudia é cofundadora da comunidade feminina que acolhe mais de 200 mulheres alcoolistas em todo o Brasil.

PROPOSTAS ALTERNATIVAS

O COMAD é um órgão deliberativo e fiscalizador da política municipal que visa ser um fórum no qual a sociedade e o governo buscam propostas e alternativas visando o enfrentamento referente às questões do álcool e outras drogas que afetam os cidadãos do município. Está vinculado à Secretaria de Políticas sobre Drogas, mas seu período de gestão é de apenas dois anos e é independente da composição das equipes de governo. O atual comando conta com 22 conselheiros, entre leigos e entusiastas, sendo três da área da saúde e que tomaram posse em 19 de agosto.