A previsão é que o local realize, por mês, cerca de 1.200 tomografias, 3.300 raios X digitais, além de 640 ecocardiografias e 500 ultrassonografias Imagem Douglas Macedo

Por O Dia

Niterói - O novo Centro de Diagnóstico Integrado do Hospital Municipal Carlos Tortelly, aberto na última quarta-feira (04) pela Prefeitura de Niterói, já realizou 40 exames de tomografia computadorizada no primeiro dia. A Prefeitura de Niterói investiu R$ 25 milhões em obras de infraestrutura e equipamentos para a implantação do centro, que vai atender pacientes de toda a rede municipal de Saúde.



A previsão é que o local realize, por mês, cerca de 1.200 tomografias, 3.300 raios X digitais, além de 640 ecocardiografias e 500 ultrassonografias. O espaço terá, ainda, mamografia, endoscopia e laboratório de análises clínicas, com exames de imunologia, bioquímica, hematologia e microscopia.



“A abertura deste Centro de Imagens público, que vai reforçar a retaguarda exames e o atendimento à população, é uma conquista de Niterói, do SUS e dos nossos profissionais de saúde da cidade. Quando nós assumimos a gestão, o Hospital Carlos Tortelly estava completamente sucateado, abandonado. Fizemos, passo a passo o processo de reconstrução desse hospital e de sua referência no atendimento à população de Niterói”, afirma o prefeito Rodrigo Neves.



Ele agradeceu os profissionais de saúde e destacou a importância no atendimento à população, especialmente neste momento de pandemia de Covid-19.



“Nós reconstruímos o Getulinho, o Mário Monteiro e a policlínica do Largo da Batalha, onde as pessoas eram atendidas num contêiner quando assumimos. O Médico de Família atendia a 110 mil pessoas e agora, com a implantação de novos módulos, estamos chegando a 220 mil pessoas, quase 100% de cobertura na cidade. Esse Centro de Imagem vem coroar todo esse processo, esse esforço de reconstrução da referência do sistema único de saúde de Niterói. Nossa cidade tem tudo para ter a melhor atenção básica do Brasil. Só fazemos isso, na medida que tivermos uma retaguarda de exames que realmente permita a atenção básica dar uma porta de saída para esse paciente. A inauguração desse centro de imagem é muito importante porque dá robustez e consistência à retaguarda de exames. Temos desafios a superar, mas o importante é saber onde a gente quer chegar e, passo a passo, vencer os obstáculos”, destacou o prefeito.



Rodrigo Neves lembrou que o Governo do Estado tinha um projeto para construir um centro de imagens na Avenida Marques do Paraná, no antigo Hospital Santa Mônica, há cinco anos, mas em função dos problemas do estado e da secretaria estadual de Saúde da época, esse centro de imagem não ficou pronto.



“Nós optamos por implantar o centro de imagem municipal porque, apesar de a gente saber que procedimentos de alta complexidade, como tomografias, são de responsabilidade dos governos estadual e federal, decidimos reforçar a nossa retaguarda de exames de alta complexidade. O município, o estado e a união têm seus papéis definidos. No caso do município, a principal atribuição é a atenção básica, os médicos de família, as policlínicas e a média complexidade. Mas diante da necessidade, implantamos esse centro de imagem municipal da Prefeitura de Niterói”, informou Rodrigo.



O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, explica que pacientes que chegavam com suspeita de AVC, precisavam ser transferidos para outro hospital para conseguir realizar a tomografia para o diagnóstico de AVC isquêmico ou AVC hemorrágico. Agora, com o centro, é possível agilizar o diagnóstico e antecipar o tratamento.



“Esse é um passo fundamental para gente organizar uma linha de cuidados dos pacientes. Além da tomografia, temos a ampliação de exames de colonoscopia, endoscopia, ultrassonografia, ecocardiograma, conjunto de outros exames que juntos vão contribuir para melhor diagnosticar e com isso melhor tratar e tratar da forma adequada”, conta o secretário.



Também participaram da abertura do Centro de Diagnóstico Integrado o deputado federal Chico D’Angelo, a vice-presidente de Atenção Ambulatorial, Maria Célia Vasconcellos, o vice-presidente de atenção hospitalar de Niterói, Ramón Sanchez, o diretor do Hospital, Ubiratan Ramos, a secretária de Planejamento, Ellen Benedetti, o secretário de Obras, Vicente Temperini, e o presidente da Emusa, Reinaldo Pereira.







Carlos Tortelly – O Hospital também vai ganhar novos leitos de UTI, enfermarias e reformas em outros ambientes, além do CDI. Estão em andamento as obras do novo Centro de Terapia Intensiva (CTI), que vai disponibilizar mais 11 leitos, totalizando 20 leitos. A unidade já conta com um CTI exclusivo para pacientes com o novo coronavírus.



Atualmente, o Carlos Tortelly realiza cerca de 5 mil atendimentos mês na emergência. O Hospital também é referência no atendimento de pessoas com HIV e AIDS, com cerca de mil pacientes cadastrados.