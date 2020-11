500 moradores da cidade foram entrevistados Imagem Assessoria

Por O Dia

Publicado 05/11/2020 18:45 | Atualizado 05/11/2020 19:30

Niterói - As análises de intenções de voto anteriores já mostravam o candidato do PDT despontando com vantagem.

Mas no último levantamento divulgado nesta quinta-feira (05), Axel Grael (PDT) ampliou esse percentual na corrida à Prefeitura de Niterói e chegou a 39% das intenções de voto.

Publicidade

É o que mostra pesquisa do Instituto Gerp divulgada hoje. Felipe Peixoto (PSD) aparece com 11%, seguido por Deuler da Rocha (PSL), com 8%; Flávio Serafini (PSOL), 6%; Juliana Benício (NOVO), 5%, e Allan Lyra (PTC), com 2%. Não votariam em nenhum deles totalizam 16%. Não sabem ou não responderam, 11%.



Levando-se em consideração apenas os votos válidos (quando se exclui brancos, nulos e indecisos), Axel Grael chega a 55%, contra 45% da soma de todos os adversários, resultado que garante a vitória no primeiro turno das eleições.

Publicidade

O estudo também traz o índice de rejeição pelo voto induzido. A simulação mostrou o candidato Felipe Peixoto (PSD) no topo da lista, com 17% dos eleitores que não votariam de jeito nenhum. Flavio Serafini (PSOL), em segundo com 11%, Axel Grael (PDT) com 10% e Deuler da Rocha (PSL) aparece com 8%. Já Juliana Benício (NOVO) tem 3%, Allan Lyra (PTC) subiu para 6% empatando com Tuninho Fares (DC), enquanto Sergio Perdigão (PSTU) e Renata Esteves (PMB) também empataram com 2%.

Entre os eleitores entrevistados, 20% disse que não votaria em nenhum deles. 18% não soube responder.

Publicidade

Eleitores entrevistados ainda responderam sobre a aprovação do atual governo. 76% aprovam a administração de Rodrigo Neves, enquanto 18% desaprova. Não sabem ou não responderam totalizam 6%.



A pesquisa foi desenvolvida pelo instituto GERP, foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo 08476/2020.