Publicado 06/11/2020 11:14

Niterói - No próximo dia 8, as recargas do mês de novembro dos cartões pré-pagos para os beneficiários dos programas Renda Básica, Busca Ativa e para os Microempreendedores Individuais (MEIs) serão iniciadas. O calendário de pagamento foi informado em vídeo ao vivo nas redes sociais da Prefeitura de Niterói, na noite da última quinta-feira (5).



O calendário de pagamentos começa com o depósito para os MEIs, no dia 8. No dia 9, será a vez de todas as categorias profissionais do Busca Ativa, como quiosqueiros, catadores de recicláveis, artesãos, vendedores ambulantes cadastrados, pescadores, produtores agroecológicos entre outros.



Os beneficiários inscritos no CadÚnico terão a recarga efetuada nos dias 10, 11 e 12. No dia 10, recebem o crédito os inscritos com iniciais do nome de A até F. No dia 11, será a vez daqueles com nomes iniciados pelas letras de G até M. E no dia 12, aqueles com nomes iniciados de N até Z.



As famílias de alunos da rede municipal de ensino não inscritas no CadÚnico terão a recarga efetuada nos dias 13 e 14. De acordo com o cronograma de ordem alfabética, no dia 13 recebem os responsáveis com nomes iniciados pelas letras de A até K. No dia 14, aqueles com a letra inicial do nome de L até Z.



A distribuição de cesta básica para as famílias que não estão inseridas nestes programas sociais começou na quarta-feira (4). Nesta sexta-feira (6), haverá uma nova etapa de distribuição. A lista com estes beneficiários está disponível no portal da Transparência. O levantamento foi feito a partir de um trabalho conjunto entre a secretaria municipal de Assistência Social e as equipes do programa Médico de Família, que identificou as famílias que precisavam deste suporte.



“O programa Renda Básica e a assistência da segurança alimentar para as famílias em Niterói de menor renda e maior vulnerabilidade social estão fazendo a diferença, evitando que essas famílias se desestruturem pela ausência do alimento, pela falta de condições de manter, minimamente, a sua subsistência. O Renda Básica e o programa de cesta básica são dois programas que têm ajudado muito a cidade, as famílias e, também, o comércio local. Na medida que essas famílias recebem o crédito, elas mantêm o consumo no comércio local, nas farmácias, mercados e padarias. Isso é muito importante para a economia em nossa cidade”, enfatizou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.



O prefeito ressaltou que Niterói hoje é uma referência positiva por seguir protocolos científicos reconhecidos internacionalmente.



“Além de todas as ações que adotamos, eu diria que o mais importante foi a consciência cidadã, cívica, de cada um de nós niteroienses que estamos fazendo a diferença e vencendo essa guerra contra esse vírus. Por isso, é tão importante continuar perseverando no uso de máscara e no uso de higiene, principalmente, das mãos”, disse.



Empresa Cidadã e Supera Mais – A secretária municipal de Fazenda, Giovanna Victer, informou que na última quarta-feira (4) foi efetuado mais um depósito do Empresa Cidadã e, nesta sexta-feira (6), um outro será feito para um segundo grupo. E o programa Supera Mais, de empréstimos junto à AgeRio, continua fazendo contato com as empresas e assinando os contratos. Nesta sexta-feira, mais 15 contratos serão assinados na Secretaria de Fazenda. O programa apoia o fortalecimento do emprego no município para quase três mil pequenas empresas. As iniciativas possibilitaram preservar aproximadamente 11 mil empregos.



“Todas as empresas fazem curso de gestão financeira antes de pegar o empréstimo para planejarem como vão usar esses recursos para manter a empresa e ter condições de aumentar sua receita e seu lucro”, explicou a secretária. "Nós somos o único município do Brasil que implementou um programa como esse. Ele foi concebido e implantado aqui com recursos, em grande parte, da poupança dos royalties, que essa gestão organizou. Então nós temos uma grande satisfação em ver que, apesar do momento difícil que a economia passa, nós temos uma situação diferenciada em Niterói”, disse.