Por O Dia

Publicado 06/11/2020 12:04 | Atualizado 06/11/2020 12:05

Niterói - Em uma atuação sem grandes surpresas, prefeitáveis de Niterói se encontraram no Auditório da OAB, no Centro da cidade. O debate foi promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da cidade, com apoio de O FLUMINENSE.

Todos os nove postulantes ao Executivo Municipal foram convidados. Estiveram presentes Felipe Peixoto (PSD), Deuler da Rocha (PSL), Flávio Serafini (PSOL), Juliana Benício (Novo), Renata Esteves (PMB), Sérgio Perdigão (PSTU) e Tuninho Fares (DC). A mediação ficou a cargo do jornalista Jefferson Lemos.

Publicidade

Cláudio Vianna, presidente da instituição, falou sobre a importância do evento e do compromisso da OAB em auxiliar a população de Niterói na escolha do voto: "Os advogados de nossa cidade e também a cidade de Niterói têm acompanhado de perto a gestão da OAB Niterói e constatado que a mesma tem sido referência nacional justamente pela abertura democrática e a capacidade de alinhar todos os debates independente de ideologia de qualquer natureza.", disse.

A ausência do candidato do PDT, Axel Grael, foi muito questionada pelos postulantes faltando 9 dias para as eleições.

Publicidade

Os candidatos, que tiveram seus currículos apresentados, expuseram suas propostas de governo e falaram sobre assuntos como Saúde, Educação, Mobilidade, Meio-Ambiente e tiveram 2 minutos cada para falar.