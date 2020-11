O câncer de próstata é o tipo de câncer que mais ocorre em homens em todas as regiões do nosso país, depois do câncer de pele não melanoma Imagem Internet

Publicado 07/11/2020 11:03 | Atualizado 07/11/2020 11:05

Niterói - Durante o mês de novembro a secretaria municipal de Saúde irá promover atividades pelo Novembro Azul, uma campanha de conscientização ao câncer de próstata e outras doenças masculinas. Seguindo os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde (MS) para prevenção à Covid-19, as Policlínicas Regionais estarão desenvolvendo atividades durante todo o mês.







Decorada especialmente para a programação, a Policlínica Regional da Engenhoca irá promover um mutirão de ultrassonografia. Também haverá distribuição de lacinhos de conscientização, de preservativos e oferta de teste rápido.







Já a Policlínica Regional Guilherme Taylor March, no Fonseca, realizará atividades online na página da unidade no Facebook, incluindo os grupos que estão acontecendo via mídia digital, além de ações por meio da plataforma Zoom reunindo profissionais de saúde, usuários e representantes da comunidade.







A Policlínica Regional do Largo da Batalha vai promover conversas nas salas de espera, voltadas a saúde do homem, e oferecer testes rápidos de HIV, Hepatites B e C e Sífilis. A Policlínica Regional Sergio Arouca, por sua vez, também reunirá usuários em sala de espera e também irá iluminar a unidade na cor azul.







Atividades Online







Para quem está preocupado em sair de casa, no próximo dia 11, quarta-feira, das 15h às 16h30, será transmitida uma “Live” sobre o tema: “Câncer de Mama Masculino: sinais que podem detectar a doença”. O evento contará com a participação da enfermeira Sylvia Silva, coordenadora do Programa de Atenção Integral à Saúde do Homem (VIPACAF/DESUM) e da ginecologista e mastologista, Thereza Cypreste, fundadora da Associação dos Amigos da Mama (Adama). Os interessados em participar poderão acessar o endereço eletrônico: meet.google.com/xdn-gxgk-wnr







No dia 18, quarta-feira, das 15h às 16h30, outra “Live” abordará o tema: “Verdades e Mitos sobre a Sexualidade Masculina – Câncer de Próstata e Disfunção Erétil. Bate papo com os doutores”, com a participação dos urologistas Emanuel Carvalho, da Policlínica Regional da Engenhoca (PRE), e Helder Machado, criador há 18 anos do Serviço Municipal de Urologia do Hospital Orêncio de Freitas (HOF). Acesso aos interessados pelo endereço eletrônico: meet.google.com/owe.ovat.ded

Sobre o tema:

Novembro é o mês mundial de combate ao câncer de próstata e tem por objetivo alertar a todos sobre a importância de conhecer essa doença e da realização de um diagnóstico precoce sobre ela.



Essa campanha visa também quebrar tabus, uma vez que o câncer de próstata é sempre tratado com muito preconceito pelos homens, principalmente em razão da realização do exame clínico (toque retal). Por isso, muitos preferem não procurar o urologista, fazendo com que o diagnóstico seja realizado tardiamente.



O mês de novembro foi o escolhido, pois o dia 17 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Durante todo o mês, ações são realizadas com o objetivo de alertar sobre a doença e, assim como no Outubro Rosa, vários pontos turísticos do país e do mundo são iluminados, dessa vez no tom de azul.



Espera-se que as campanhas anuais de conscientização sobre a doença incentivem os homens a procurarem o médico regularmente e ampliem o conhecimento da população sobre essa neoplasia.