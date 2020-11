Foram trinta e três sambas enredos ganhos em carnavais Imagem Internet

Publicado 09/11/2020 17:28

Niterói - Morreu, na madrugada desta segunda-feira (9), o compositor de sambas-enredo Flavinho Machado, responsáveis por composições memoráveis para agremiações como a Mangueira, Cubango, Viradouro e outras. O hino "Trevas, Luz! A explosão do Universo", que deu o primeiro título à Viradouro, foi composto por Flavinho, em parceria com seu companheiro de décadas, Heraldo Faria.





Parentes de Flavinho confirmaram sua morte e já determinaram a hora do velório e sepultamento. De acordo com um dos sobrinhos do compositor, o velório e sepultamento acontecerão às 17h desta segunda-feira, cemitério do Maruí, no Barreto, Zona Norte de Niterói.

Sobre o artista:

Nascido no Fonseca-Engenhoca, exatamente em 26 de novembro de 1946, falava com orgulho da Vila Ipiranga. Seus pais Niteroienses, com influência no samba advinda dos pais, tendo a mãe como fundadora do GRES Sabiá, a Sra. Rosa Souza Machado e o pai, Florentino Marques de Souza, amante da GRES Corações Unidos. A avó materna também gostava de carnaval, gosto repassado no sangue pra toda família.