Por O Dia

Publicado 10/11/2020 12:46 | Atualizado 10/11/2020 13:15

Niterói - Theatro Municipal de Niterói será reaberto ao público nesta terça-feira (10), com o show gratuito “A canção do nosso amor”, de Dalto, às 19h. A Prefeitura de Niterói autorizou a retomada de teatros a partir do dia 10, com um protocolo de combate à Covid-19 definido pelas autoridades sanitárias.



O show no Theatro Municipal será uma homenagem ao cantor e a Silveirinha para comemorar o aniversário do disco “Dalto canta Dalto e Silveira”, gravado em 1996. No repertório, todos os hits da carreira como “Muito Estranho”, “Anjo“, “Espelhos D’água“, “Bem te vi“, entre outros. A apresentação será acústica, com as participações especiais de Marcelo Martins (flauta) e Cássio Tucunduva (violão). A entrada será gratuita, com retirada do ingresso on-line, por meio do site da Sympla. Para assistir ao show, basta fazer a leitura na hora com QR Code. A organização é da Secretaria Municipal das Culturas e da Fundação de Arte de Niterói.



O Teatro Popular Oscar Niemeyer está finalizando as adequações e, em breve, divulgará as atrações presenciais.



De acordo com a Secretaria Municipal das Culturas e a Fundação de Arte de Niterói, até o fim do ano, todos os artistas a se apresentarem no Theatro Municipal de Niterói e no Teatro Popular Oscar Niemeyer serão de Niterói e, quando houver bilheteria paga, todo o dinheiro será revertido aos artistas.



Protocolos – Os protocolos sanitários definidos pela Secretaria Municipal de Saúde incluem a higienização das mãos com álcool em gel, aferição de temperatura, obrigatoriedade do uso de máscaras e tapetes sanitizantes. A entrada e a saída do público serão feitas por ambos os acessos do espaço, com a fila demarcada, respeitando as medidas de distanciamento social, a fim de evitar aglomerações. As entradas serão abertas 15 minutos antes do início do espetáculo e fechadas 15 minutos após o término. As dependências apresentarão a sinalização do número limite de ocupação.



Os assentos das cadeiras ficarão isolados para que haja o distanciamento de 2 metros entre cada espectador, entre outras medidas. O palco, a plateia e demais dependências passarão por higienização após as apresentações.



Os camarins serão sanitizados, ao final do espetáculo, com uma área específica para vestiário, para que os colaboradores possam fazer a troca de roupas na chegada e na saída do ambiente. Camarins coletivos devem respeitar o distanciamento interpessoal, com uma área para guardar objetos de cena e figurinos.



Vale ressaltar que os artistas devem utilizar máscaras durante ensaios e intervalos, sendo permitida a retirada somente no momento de entrada no palco. A interação entre palco e plateia deve ser realizada à distância. Os teatros funcionarão com 30% da capacidade.