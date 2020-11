Alargamento da Rua Doutor Paulo Alves é um dos projetos previstos no Plano Municipal de Mobilidade Foto Berg Silva

11/11/2020

Niterói - A obra de alargamento da Rua Doutor Paulo Alves, no Ingá, deve estar concluída até o fim de dezembro. A previsão é que o trabalho de demolição dos seis imóveis entre as ruas Tiradentes e Casimiro de Abreu seja finalizado em novembro. As intervenções têm por objetivo melhorar o trânsito no eixo viário que liga a Região Oceânica e a Zona Sul pela Praia de Icaraí em direção ao Centro. Na manhã da última terça-feira (10), o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, realizou uma visita à obra acompanhado de seus secretários, todos seguindo os protocolos sanitários.



O prefeito enfatizou que o alargamento da Rua Doutor Paulo Alves é um dos projetos previstos no Plano Municipal de Mobilidade, apresentados pela Prefeitura de Niterói em novembro de 2019. Com as intervenções, a via passará de três para quatro faixas de rolamento para os veículos, no trecho entre as ruas Presidente Pedreira e Casimiro de Abreu, sendo a quarta faixa exclusiva para ônibus. A obra ainda prevê a requalificação de todos os passeios, paisagismo, tornando subterrânea a fiação.



“Esse projeto é muito importante. Niterói ficou mais de 40 anos sem investimento em infraestrutura de mobilidade, a última grande obra, antes do nosso governo, para melhorar a mobilidade e a circulação na cidade foi feita na década de 70, que foi o túnel ligando São Francisco e Icaraí. Isso quando Niterói tinha 30 mil veículos, hoje temos mais de 300 mil veículos na cidade”, disse Rodrigo Neves. “Estamos dando conta desse passivo de investimento na infraestrutura e mobilidade. Tiramos do papel o túnel Charitas-Cafubá, o alargamento da Marquês do Paraná que já melhorou muito a circulação na Roberto Silveira, a duplicação da Avenida do Contorno e concluímos a obra do mergulhão Ângela Fernandes, além do mergulhão da Praça Renascença”.



O secretário municipal de Urbanismo, Renato Barandier, explicou que dos seis imóveis que serão demolidos, dois terão demolição total e outros quatro terão demolição parcial, com recuo dos muros para abrir espaço suficiente para o alargamento daquele trecho da via. O trabalho de demolição começou pelos dois imóveis que terão demolição total, na esquina das ruas Casemiro de Abreu e Justina Bulhões.



“Com a conclusão desta obra, a população terá uma via organizada, com paradas de ônibus com recuo, calçadas ampliadas com acessibilidade, rampas com acessibilidade e um novo visual. Teremos um paisagismo que vai valorizar o bairro do Ingá. As esquinas ganharão canteiros, a iluminação será com lâmpadas de LED e a fiação, subterrânea. As obras seguem nos mesmos moldes do alargamento da Avenida Marquês do Paraná, no Centro, que foi concluída este ano”, detalhou o secretário.