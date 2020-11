Cardápio exclusivo está atraindo as atenções em Itaipu Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 14:50

Niterói - Entre tantas reinvenções que a pandemia trouxe, algumas delas foram também uma oportunidade de viver e proporcionar novas experiências. Assim, chefs de cozinha estão promovendo jantares em suas próprias casas para pequenos grupos de pessoas. É o caso do niteroiense Rodrigo Kossatz. Os encontros, de até dez pessoas, são previamente agendados e ocorrem com toda a segurança que o momento exige.



A ideia é proporcionar uma interação entre os clientes, com um cardápio exclusivo e dando mais atenção aos detalhes de cada receita. Ao longo da quarentena, Rodrigo apresentou aos seus seguidores no Instagram diversos vídeos com o melhor da gastronomia contemporânea. Agora, ele abre as portas de casa para mostrar isso ao vivo, para grupos pequenos.



- O jantar intimista, além de ser uma coisa bem exclusiva e totalmente voltada para o menu, para o espaço, para o ambiente, ele tem uma relação direta do público junto a minha pessoa, desde o preparo até o serviço de degustação, conversa, participação. É uma coisa que não se tem normalmente nos restaurantes e nesse tipo de evento acontece bastante – disse Kossatz.



Para participar do jantar intimista, basta fazer o agendamento por WhatsApp. O chef se informa sobre o gosto pessoal de cada um do grupo e prepara receitas personalizadas. A degustação é feita por uma sequência de oito pratos preparados por Rodrigo.



Rodrigo pegou gosto pela cozinha num almoço de domingo na casa do avô. Ele viu o tio fazer uma macarronada com o que tinha na geladeira e quis saber como podia fazer isso também. Tempos depois, num encontro com amigos, resolveu colocar a mão na massa, literalmente, e não parou mais. Hoje, Rodrigo tem no currículo diploma de gastronomia internacional na Italian Culinary Institute for Foreigners, atestado de qualificação profissional Região de Piemont União Europeia, certificado Comune di Costigliole d'Asti, entre muitos outros.