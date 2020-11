Deuler da Rocha Imagem Assessoria

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 10:32 | Atualizado 14/11/2020 10:34

Niterói - Deuler da Rocha Gonçalves Junior foi superintendente da PF no Amazonas e no Amapá, e chefiou o Conselho de Segurança do Meio Norte, a Interpol e as delegacias de Repressão a Entorpecentes, de Crime Organizado e Inquéritos Policiais, de Crimes Contra o Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural, e Marítima, Aérea e de Fronteira. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e abriu seu próprio escritório de advocacia após se formar. Ocupou ainda o cargo de técnico processual na Procuradoria da República, para o qual também passou por concurso público antes de ir para a PF. Fez vários cursos, como na Polícia Francesa (Brevet A.E.F.) e na Espanha (Observador de Missões de Paz da ONU).

Ele conversou com O DIA sobre as 24 horas que antecedem a eleição:

Publicidade

"Estou muito animado com o retorno que a população tem me dado. Está claro para mim que o niteroiense anseia pela mudança e eu tenho certeza que no dia 15, a população dará esse grande passo rumo à construção de uma nova Niterói. Mais que um prefeito, eu quero ser um gestor para essa cidade que eu tanto amo. Quero trazer emprego e desenvolvimento para que o cidadão não precise mais cruzar a ponte em busca de emprego ou melhores condições de vida.



Essa trajetória da campanha foi muito boa, muito positiva. Eu já conheço a cidade e seus problemas (por ser nascido e criado aqui), mas ao longo desses meses, pude conhecer as pessoas e isso não tem preço. Independente da classe social, seja numa comunidade ou um empresário da Zona Sul, notei que os problemas, em sua essência, são parecidos e isso se intensificou até mesmo pela questão da pandemia. Muitas pessoas preocupadas com o que esse "novo normal" está gerando de problemas financeiros, de vulnerabilidade na área da saúde e de receio as novas formas de relacionamento, seja entre pessoas ou de pessoas com instituições. Pretendo, se conseguir a vitória, tornar a vida do niteroiense mais fácil, transparente e menos burocrática", diz Deuler da Rocha, candidato a prefeito de Niterói pelo Partido Social Liberal.