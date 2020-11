Juliana Benício Imagem Assessoria

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 11:13 | Atualizado 14/11/2020 11:14

Niterói - A engenheira Juliana Benício (Partido Novo) terá o também engenheiro Willie Silva como candidato a vice-prefeito na chapa. Juliana é mestre em Economia e doutora em Engenharia de Produção. Trabalha com gestão educacional há 15 anos e atua como coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFRJ (Campus Niterói), e como avaliadora do INEP/MEC. Silva é formado em Engenharia Química pela UFRJ, com pós-graduação em Produção pela Coope/UFRJ e Gestão Empresarial pela FGV e formado em Direito pela UnilaSalle.

Ela conversou com O DIA sobre as 24 horas que antecedem a eleição:

Publicidade

"Estarei de todo o dia trabalhando, militando, acreditando que sim, uma nova era está chegando em Niterói. Vereadores, militantes, todos contra essa onda de compra de votos da política niteroiense.

Nossa campanha cresceu muito. Ao longo do caminho, nos deparamos com muitas pessoas que realmente querem uma cidade mais forte, mais bonita e feliz. Tivemos muita adesão da população e nosso sábado será de luta, de trabalho e força. Sem descanso! Estaremos no segundo turno, não tenho dúvidas.", afirma.