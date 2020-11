Felipe Peixoto Imagem Assessoria

Publicado 14/11/2020 12:15 | Atualizado 14/11/2020 12:18

Niterói - Felipe Peixoto é empresário e administrador, formado em Administração pela UFF e em Direito pela Unilasalle, especialista em direito público pela Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil e tem MBA em Gestão de Projetos da FGV. Dos seus 43 anos, viveu os últimos 34 na militância política, paixão anunciada em 1986, aos 9 anos, quando criou em casa um comitê mirim do PDT para a campanha de Darcy Ribeiro ao governo do estado, e não parou mais. Liderou um grupo de alunos no movimento Fora Collor em 1992, sendo na mesma década subsecretário regional de Icaraí e em seguida secretário regional das Praias Oceânicas e vereador por três mandatos, sendo até hoje o mais votado de toda a história de Niterói. Na Câmara aprovou mais de 110 projetos, como a Lei do Estatuto da Bicicleta (primeira no Brasil) e a Lei do Reúso das Águas Cinzas, e apresentou ao Ministério Público ação pela anulação da cobrança irregular do foro e laudêmio na Região Oceânica de Niterói. O resultado veio agora em 2020, com a conquista da suspensão da taxa que beneficiou todo o litoral fluminense. Felipe foi também deputado estadual, secretário de estado em duas pastas e disputou duas vezes a Prefeitura de Niterói, chegando em ambas ao segundo turno. A primeira em 2012, com 47,45% dos votos válidos, em um cenário de empate técnico. A segunda em 2016, com 41% dos votos.



Ele conversou com O DIA sobre as 24 horas que antecedem a eleição:



“As expectativas são muito boas. Mesmo com as restrições por conta da pandemia, a rua está quente, com as pessoas o tempo todo nos cumprimentando, apoiando e declarando voto. Niterói quer a mudança, e eu e o meu vice Bruno Lessa somos os mais preparados para isso. Estamos muito felizes com a receptividade e o carinho que a população tem nos dedicado e com tudo o que conquistamos até agora. A campanha cresceu mais ainda nos últimos dias, e temos certeza da nossa presença no segundo turno, caminhando firmes para a próxima etapa da nossa empreitada”, disse Felipe.