Renata Esteves no local de votação Imagem Assessoria

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 11:08

Niterói - Cedinho, Renata Esteves esteve no colégio Itapuca em Piratininga. Esbanjando bom humor, candidata votou ao lado da família e conversou com quem esteve no local. Representante do PMB se mostrou confiante.

"Estamos diante da possibilidade de mudarmos o rumo da nossa querida Niterói pelos próximos 04 anos.

Ao longo desta caminhada, conseguimos dialogar com o eleitor, apresentar nossos projetos para o crescimento, transformação e avanço da nossa cidade, na direção do progresso e uma cidade mais justa e de oportunidades para todos. Estamos com uma expectativa muito positiva, pois temos certeza que o eleitor se identificou com nossas propostas e está ansioso por uma mudança genuína. Nossa candidatura é uma alternativa à velha política, na qual vem se perpetuando nas últimas décadas.", relatou.