Axel após votação Imagem Assessoria

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 12:38 | Atualizado 15/11/2020 13:07

Niterói - Candidato à Prefeitura de Niterói pela coligação União por Niterói, Axel Grael (PDT) votou pela manhã em uma escola em São Francisco, acompanhado da esposa, Christa Vogel Grael, e do prefeito Rodrigo Neves. Também estava presente o candidato a vice, Paulo Bagueira (SD).



Na saída da seção, Grael conversou com jornalistas e voltou a dizer que uma de suas primeiras providências, se eleito, será a prorrogação do Programa Renda Básica até a chegada da vacina.



“O Renda Básica é muito importante para garantir que milhares de famílias niteroienses possam passar por esse período de pandemia com mais tranquilidade. Não deixaremos ninguém para trás. Fizemos uma campanha propositiva e mostramos os avanços da cidade nos últimos anos. Depois de grandes conquistas, como o Túnel Charitas-Cafubá, os melhores índices de segurança dos últimos 20 anos e a construção de 25 escolas, é preciso seguir avançando. Tenho o compromisso de levar o Niterói Presente para todas as regiões da cidade, despoluir as lagoas, concluir a drenagem e pavimentação das ruas da Região Oceânica e promover um novo ciclo de obras na Zona Norte, com a revitalização da Alameda", disse.



Acompanhando Grael, o prefeito Rodrigo Neves se disse otimista sobre o resultado das urnas e fez um balanço de sua gestão nesses últimos oito anos, com investimentos que levaram mais qualidade de vida aos niteroienses.



"Votei com a consciência leve, com a sensação de dever cumprido. Entreguei, nesses anos, toda a minha energia, todo o meu amor para que Niterói superasse a grave crise que se encontrava em 2013 e reencontrasse o caminho do orgulho, da autoestima e do desenvolvimento sustentável. Por outro lado, tenho certeza que o Grael é o único candidato que tem preparo, competência, integridade e amor por Niterói para fazer um governo ainda melhor e fazer Niterói seguir avançando num contexto tão complexo do Rio e do Brasil", declarou o prefeito Rodrigo.