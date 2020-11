Axel Grael detém maioria dos votos RENATO STOCKLER/ NA LATA

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 18:41

Niterói - Confirmando as pesquisas que revelavam candidato do PDT liderando as pesquisas, Axel Grael detém 58,71% dos votos apurados até 18:30h deste domingo. Com as urnas lacradas, os computadores do Superior Tribunal se concentram em transmitir o que vai sendo coletado. Vale ressaltar que a totalização é centralizada e em algumas horas, teremos efetivamente a resposta se haverá um segundo turno ou quem é o vencedor dessa disputa.

Seguido por Flavio Serafini (PSOL) com 11,78% dos votos.

Em terceiro lugar, Allan Lyra (PTC) acumula 10,00% dos votos.

Juliana Benício (NOVO) registra 8,11% do que foi apurado.

Felipe Peixoto (PSD)- 7,02%

Deuler da Rocha (PSL) - 3,70%

Tuninho Fares (DC) - 0,31%

Renata Esteves (PMB) - 0,28%

Sérgio Perdigão (PSTU) - 0,08%

**** Conteúdo em atualização