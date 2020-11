Andrigo de Carvalho nasceu no Fonseca, Zona Norte Imagem Assessoria

Por Luciana Guimarães

Publicado 16/11/2020 19:19 | Atualizado 16/11/2020 19:35

Niterói - Nascido e criado no Fonseca, bairro da Zona Norte de Niterói, Andrigo Carvalho (PDT) chega ao terceiro mandato de vereador como o mais votado do município, com 4.783 votos, e consolida a vitória do trabalhismo moderno na cidade.



Filho do pescador e ex-vereador Ribamar de Carvalho e de dona Zilda, Andrigo é um niteroiense de corpo e alma que entrou na política com o sonho de buscar melhor qualidade de vida para o bairro do Fonseca e a cidade como um todo.



Antes de entrar na vida política, Andrigo foi bancário e trabalhou na área de pesca da cidade, pela influência do bisavô, que era pescador e também do pai, que foi membro da tradicional comunidade de pescadores de Jurujuba, bairro pelo qual o vereador nutre grande carinho e apreço.



Para Andrigo, a vitória foi expressiva e consolida o fortalecimento do trabalhismo em Niterói.

“A população da cidade apostou no avanço do nosso projeto e me honrou como o mais votado para o legislativo. O PDT fez uma bancada com 4 vereadores na Câmara e também tivemos a vitória em primeiro turno do nosso prefeito eleito Axel Grael, um quadro ambientalista e trabalhista forjado na gestão de Leonel Brizola (1991-1994) e na gestão do prefeito Rodrigo Neves (2013-2020), presidente do PDT de Niterói e a grande liderança da cidade", disse.



Andrigo ressalta que o trabalho realizado nos últimos 8 anos de mandato foi determinante para a conquista dos votos. “Foi um trabalho construído junto com o prefeito Rodrigo Neves, tirando importantes projetos educacionais e esportivos do papel como, por exemplo, a revitalização do CEU de Jurujuba, a municipalização e revitalização do Brizolão da Leite Ribeiro e de mais três CIEP's em Niterói", enumerou. "Nesse terceiro mandato, com muita honra e determinação, vou continuar a representar e servir o cidadão niteroiense, trabalhando em conjunto com o Poder Executivo para construir uma agenda propositiva com políticas públicas para a cidade".