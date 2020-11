Criado em 2012, o Batuquebato foi idealizado pelo percussionista niteroiense Gabriel Policarpo Imagem Assessoria

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 10:16

Niterói - Hoje (18) às 19h, tem Clássicos do Samba, com Batuquebato, no Theatro Municipal de Niterói. Neste show, os monitores do bloco revivem o Carnaval convidando o cantor niteroiense Bruno Barreto a revisitar clássicos da nossa música popular e sambas-enredos consagrados. O Theatro terá a sua capacidade reduzida e os ingressos gratuitos poderão ser retirados somente online através do site Sympla. Será permitida a retirada de 01 (um) ingresso por CPF através de cadastro no site contendo nome, CPF e email da pessoa e serão seguidos todos os protocolos de segurança.



Criado em 2012, o Batuquebato foi idealizado pelo percussionista niteroiense Gabriel Policarpo. O projeto tem raízes fincadas no samba e passeia por diversos gêneros afro-brasileiros, latinos e universais. Se por um lado, a instrumentação é típica de uma escola de samba, por outro, fica clara a faceta orgânica e contemporânea do projeto, que tem como característica a criação de arranjos que estabelecem elos entre ritmos de diferentes culturas.





O Batuquebato, bloco já conhecido nos desfiles de rua do Rio e Niterói, é fruto da vivência que Policarpo teve no samba e das pesquisas musicais que fez pelo Brasil e pelo mundo. Juntou-se a um time de monitores, músicos e mestres, que são referências em seus instrumentos, idealizando oficinas para iniciantes na percussão.



O Theatro Municipal de Niterói reabriu ao público na última terça, 10, com apresentação do cantor Dalto.





Protocolos – Os protocolos sanitários definidos pela Secretaria Municipal de Saúde incluem a higienização das mãos com álcool em gel, aferição de temperatura, obrigatoriedade do uso de máscaras e tapetes sanitizantes. A entrada e a saída do público serão feitas por ambos os acessos do espaço, com a fila demarcada, respeitando as medidas de distanciamento social, a fim de evitar aglomerações. As entradas serão abertas 15 minutos antes do início do espetáculo e fechadas 15 minutos após o término. As dependências apresentarão a sinalização do número limite de ocupação.



Os assentos das cadeiras ficarão isolados para que haja o distanciamento de 2 metros entre cada espectador, entre outras medidas. O palco, a plateia e demais dependências passarão por higienização após as apresentações.





Os camarins serão sanitizados, ao final do espetáculo, com uma área específica para vestiário, para que os colaboradores possam fazer a troca de roupas na chegada e na saída do ambiente. Camarins coletivos devem respeitar o distanciamento interpessoal, com uma área para guardar objetos de cena e figurinos.



Vale ressaltar que os artistas devem utilizar máscaras durante ensaios e intervalos, sendo permitida a retirada somente no momento de entrada no palco. A interação entre palco e plateia deve ser realizada à distância. O teatro funcionará com 30% da capacidade.





* Aquisição do ingresso pelo site da Sympla - no dia do evento, levar celular com o ingresso visível na tela para que possa ser efetuada a leitura do QR Code para validação da entrada.