O projeto é uma mostra de artes, com programação nas linguagens de teatro, dança, música e circo Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 09:46

Niterói - O evento terá uma programação especial gratuita nos dias 21 e 22 de novembro, no Teatro Popular Oscar Niemeyer. As apresentações terão dois dias de atrações com shows musicais, dança, circo e teatro. A retomada presencial será com apenas 30% da capacidade do público e seguindo todo o protocolo de combate à Covid-19. A programação também ficará disponível on-line, através das redes sociais do festival e do teatro.



Em dois dias de eventos, com programação voltada para a toda a família, o Miscelânea Popular realizará uma verdadeira maratona cultural no mesmo fim de semana de aniversário da cidade de Niterói. Ao todo serão 8 atrações, sempre às 16h, 17h, 18h e 20h. As informações completas estão no site www.miscelaneapopular.com.br.



Esta é a 4° edição do Miscelânea Popular, o festival tem como objetivo ampliar o olhar sobre a cultura popular, explorando diversas linguagens artísticas, oferecendo ao público uma programação plural.



O projeto é uma mostra de artes, com programação nas linguagens de teatro, dança, música e circo, realizado pela Osmose Produções, sob o comando do produtor cultural Rafael Mose. O projeto tem como objetivo proporcionar uma alternativa de programação cultural para a região e fomentar a criação da classe artística local.



A terceira edição do festival aconteceu em São Gonçalo, em 2019 e a segunda edição em Itaboraí, em 2018. O Miscelânea volta agora à sua origem, no palco do Teatro Popular Oscar Niemeyer, onde foi realizada a sua primeira edição, em 2014.



Confira a programação completa:

Sábado - 21/11, às 16h - Show Interativo do Violúdico (música)

Sábado - 21/11, às 17h - Los Campello’s incríveis Malabaristas - Thiago Campello e Ariane Campello (circo)

Sábado - 21/11, às 18h - Eco - Cia Paradoxo (dança)

Sábado - 21/11, às 20h- Super Moça – Izabella Van Hecke (teatro)

Domingo - 22/11, às 16h - O Mágico de Oz - Cia Jukah (teatro)

Domingo - 22/11, às 17h Só - Renê Carvalho (Circo)

Domingo - 22/11, às 18h - Pé de Cachimbo - Cia Vivá (Dança)

Domingo - 22/11, às 20h - Um Amô Canta Mulheres (Música)



SERVIÇO

Data: 21 e 22/11 – Miscelânea Popular no Teatro Popular Oscar Niemeyer

Endereço: Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n – Caminho Niemeyer, Centro, Niterói – RJ.

Eventos gratuitos

Classificação livre

Informações: www.miscelaneapopular.com.br