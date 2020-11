A Concessionária destaca ainda que adotou procedimentos operacionais e de informação, além de intensificar a limpeza e a higienização das embarcações e estações Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 10:17

Niterói - A CCR Barcas vai operar com a grade de fins de semana e feriados nesta sexta-feira (20/11), Feriado do Dia da Consciência Negra. Na linha Arariboia, as travessias acontecem a cada 60 minutos das 5h30 às 20h30 no sentido Niterói-Rio, e das 6h às 21h no trajeto Rio-Niterói. Na linha Paquetá, as viagens ocorrem conforme disponível em http://www.grupoccr.com.br/barcas/noticias/medidas-contra-o-coronavirus?id=4081. A linha Cocotá não funcionará. Vale ressaltar que, em cumprimento a Decreto do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da propagação do Novo Coronavírus (Covid-19), a linha Charitas segue sem operação.



Em cumprimento a decreto do Governo do Estado do Rio de Janeiro para a prevenção do aumento do número de casos do novo coronavírus, o uso de máscaras de proteção facial é obrigatório no transporte aquaviário. A CCR Barcas orienta os usuários acerca da medida nos terminais e embarcações.



A Concessionária destaca ainda que adotou procedimentos operacionais e de informação, além de intensificar a limpeza e a higienização das embarcações e estações. Sendo assim, a empresa vem promovendo a desinfecção diária e constante de suas dependências. A fim de evitar a propagação do vírus no transporte aquaviário, colaboradores da CCR Barcas usando os equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados aplicam constantemente nas embarcações um detergente desinfetante concentrado para limpeza e desinfecção de superfícies hospitalares e equipamentos médicos.



No âmbito operacional, as embarcações com sistema de ar condicionado estão navegando com as portas abertas, ação que ocorre, conforme aprovação da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro. Com relação à informação e à prevenção, a Concessionária instalou dispensers com álcool em gel a 70% nas estações e trabalha para manter os equipamentos sempre abastecidos, assim como os dispensers de sabonete líquido dos sanitários. A empresa informa, por meio de locuções, cartazes e vídeos nos terminais, e de banners na home page do site da CCR Barcas, as ações contra a propagação do vírus. Além disso, os médicos da companhia promovem diálogos diários de segurança com os colaboradores, a fim de que esses profissionais estejam preparados para se proteger e para orientar os passageiros sobre as medidas de prevenção no atual cenário de pandemia.