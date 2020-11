O concurso será elaborado pela Coordenação de Seleção Acadêmica da Universidade Federal Fluminense (Coseac/UFF), que organiza a seleção Imagem Internet

Publicado 19/11/2020 10:26

Niterói - A Fundação Estatal de Saúde da Prefeitura de Niterói (FeSaúde) vai realizar, no primeiro trimestre de 2021, concurso com 793 vagas e formação de cadastro reserva em todos os níveis de escolaridade para o Programa Médico de Família (PMF) e para a rede de Saúde Mental. Os salários variam entre R$ 1.317 e R$ 13,8 mil. O concurso seria realizado no primeiro semestre deste ano, mas foi adiado por causa da pandemia do coronavírus. As inscrições serão realizadas entre os dias 4 e 13 de janeiro de 2021 pelo site www.coseac.uff.br/concursos/fesaude/2020.



Os candidatos que já haviam realizado as inscrições e pago a taxa de inscrição no início deste ano não precisaram se inscrever novamente, basta apenas seguir acompanhando o site do concurso, onde serão publicadas todas as informações.



Serão reservadas vagas para deficientes. As vagas são para agente comunitário de saúde, enfermeiro, técnico de enfermagem, diversas especialidades médicas, assistente social, psicólogo, além de cargos administrativos, analista, assistente e contador, entre outros. As provas objetivas vão acontecer em duas datas: 21 de fevereiro de 2021, para os empregos de nível fundamental e médio (exceto agente comunitário de saúde); e 7 de março de 2021, para os empregos de nível superior e para as vagas de agente comunitário de saúde. O resultado final do concurso será publicado no dia 31 de março de 2021. O concurso será elaborado pela Coordenação de Seleção Acadêmica da Universidade Federal Fluminense (Coseac/UFF), que organiza a seleção.



O novo calendário proposto pela Coseac/UFF leva em conta a necessidade do preenchimento dos postos de trabalho e possibilita que a organização do concurso faça o planejamento dos locais para a realização das provas objetivas. Em função das novas regras de convívio e distanciamento social impostas pela atual pandemia de Covid-19, será necessário um número muito mais elevado de pontos de aplicação de provas. Todo planejamento está sendo feito com base em protocolos de segurança, visando garantir a saúde de candidatos e pessoal de aplicação.