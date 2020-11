Em casos de interrupção no fornecimento, é possível também reduzir o número de clientes afetados graças a uma maior seletividade da rede elétrica Imagem Internet

Publicado 22/11/2020 14:16

Niterói - Com a proximidade da época mais quente do ano e o aumento das chuvas, a Enel Distribuição Rio dá início ao seu Plano Verão 2020/21, que visa agilizar o restabelecimento do fornecimento de energia aos clientes neste período, caracterizado por um maior número de ocorrências. A companhia reforçará a sua equipe de operação e manutenção da rede elétrica durante a estação, especialmente nas regiões dos Lagos e Costa Verde, que concentram cidades de veraneio com um grande número de turistas nesta época do ano.



Nos primeiros nove meses de 2020, a Enel investiu cerca de R$ 616,9 milhões destinado, principalmente, para a modernização e digitalização da rede elétrica de sua área de concessão, contribuindo para a melhoria da qualidade do fornecimento para os clientes. Os investimentos estão auxiliando a empresa a enfrentar uma das causas mais frequentes de interrupção do fornecimento de energia: a queda de raios. Para se ter uma ideia, o sistema de monitoramento de descargas atmosféricas da Enel Distribuição Rio registrou, nos dez primeiros meses de 2020, cerca de 110 mil raios na área de concessão da companhia. Devido à grande quantidade de raios, a Enel ampliou seu parque de para-raios e conta agora com cerca de 106 mil conjuntos de equipamentos instalados. Cerca de 1.100 para-raios também foram instalados em linhas de transmissão da companhia e trazem uma maior confiabilidade do sistema.

Outro investimento feito pela companhia é em automação da rede elétrica. Somente neste ano, foram instalados mais de 770 equipamentos telecomandados, totalizando cerca de 6.250 equipamentos instalados em toda a área de concessão, entre chaves e religadores de rede. Essa tecnologia permite que a distribuidora identifique e isole remotamente e com maior rapidez as falhas ocorridas na rede, reduzindo a necessidade de deslocamento de equipes e, portanto, o tempo de normalização. Em casos de interrupção no fornecimento, é possível também reduzir o número de clientes afetados graças a uma maior seletividade da rede elétrica.



Em casos de contingências causadas por condições climáticas extremas, como tempestades, a empresa poderá ampliar em até 278% o número de equipes em campo e 70% de operadores no Centro de Operação do Sistema (COS) para agilizar o atendimento aos clientes. A Enel contará ainda com uma subestação móvel com potência de 33MVA e capacidade para suprir o fornecimento de energia equivalente ao consumo de uma cidade com 50 mil habitantes. A subestação poderá ser deslocada para determinadas cidades caso haja alguma eventualidade durante a estação.





“Temos o compromisso de continuar evoluindo com a qualidade do fornecimento de energia da nossa área de concessão e, para isso, investimos fortemente na modernização e automação da rede e realizamos ações de manutenção preventiva contínua. Serviços como poda de árvores de grande porte; correções de defeitos nas redes para reduzir a taxa de falhas ocasionadas por vegetação e eventos climáticos; inspeções com uso de novas tecnologias, como drones e helicópteros; e a lavagem da rede são algumas destas atividades essenciais, que foram reforçadas nos 66 municípios de atuação da distribuidora e continuarão sendo realizadas durante o Verão para garantirmos a qualidade do nosso serviço”, afirma Artur Tavares, Presidente da Enel Distribuição Rio.



Manutenção preventiva





A preparação para atendimento dos consumidores durante o verão contempla uma série de ações de manutenção preventiva nos meses anteriores à época de chuvas. Apenas este ano, de janeiro a outubro, a companhia executou 484 mil podas nos 66 municípios de sua área de concessão, com o objetivo de reduzir as interrupções de energia por queda de árvore ou contato de galhos na rede elétrica.



Além disso, a empresa realizou ampla campanha de inspeção para avaliar as condições do seu sistema de distribuição. De janeiro a outubro desse ano foram inspecionados 2.459km de rede com a ajuda de helicópteros e drones e 11.459km por meio de inspeção pedestre. Com isso, foi possível corrigir cerca de 65 mil defeitos na rede da companhia