Niterói - Mais um orgulho para a cidade que tanto precisa de soluções que melhorem a mobilidade: o niteroiense André Felipe Guisasola Antunes.

André Felipe Guisasola se formou no colégio Gay Lussac em 2017 e conquistou uma vaga em Engenharia na Unicamp. Lá ele é capitão da equipe Ecocar Unicamp, que levou um projeto de aplicativo para carros elétricos à etapa global do Pitch The Future, representando o continente americano. A competição envolveu times universitários e escolares do mundo todo em prol da criação de soluções e inovações menos poluentes e ambientalmente sustentáveis.

O grupo planejou o Eletric Mobility para viagem virtual de longa distância com veículos elétricos. A rota vai do Pão de Açúcar, no Rio, até a CN Tower, em Toronto (Canadá). O percurso é com o menor número de paradas e no tempo mais rápido possível.



O trabalho dos alunos do curso de Engenharia Mecânica da Universidade de Campinas foi o vencedor da competição nas Américas. Agora vai representar o Continente na disputa pelo primeiro lugar com países da Europa e Ásia. O concurso é promovido pela empresa Royal Dutch Shell.



Tanta aptidão vem de casa: tem a Engenharia nas veias herdada do avô materno Almir Antunes, ex-secretário de Urbanismo de Niterói, e os cálculos matemáticos da avó, professora Celvia Antunes. E mais Física e Matemática pelo lado dos avós paternos Tomás Guisasola e Sandra Gohan Guisasola.