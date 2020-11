Avanços como o mapeamento genético podem revelar as chances de desenvolver a doença Imagem Internet

Niterói - No mês dedicado ao combate do segundo câncer mais comum no mundo e o que mais acomete homens, o câncer de próstata, especialistas alertam sobre os cuidados com a saúde masculina. Em 2020, mais de 65 mil novos casos devem ser diagnosticados, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), cerca de 75% deles em homens com 65 anos ou mais. Porém, os cuidados devem ser iniciados bem antes disso.



A depender do histórico familiar, o aconselhamento médico deve ser feito antes disso, já na faixa dos 40 anos de idade. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior as chances de cura e de evitar sintomas em casos mais graves.



Do Grupo Oncoclínicas, que realiza diversas ações de conscientização até o fim do mês, a oncologista clínica Marcela Bulcão, que atende no Centro de Oncologia Leste Fluminense, em Niterói, alerta que, apesar de ser uma doença ligada ao envelhecimento, cerca de 5% dos casos podem ser hereditários e se manifestar antes disso, com maiores chances de agressividade.



“Os chamados exames de rastreio são indicados geralmente para homens a partir de 50 anos. É fundamental que o diagnóstico seja realizado antes mesmo de qualquer sintoma, para detectar os tumores mais profundos, em estágio inicial. Assim, é possível saber se é um tipo mais grave ou não, e o melhor tratamento a ser adotado. Se dois a três familiares, principalmente de primeiro grau, tiverem desenvolvido câncer – não só de próstata –, o risco de ter esse tipo de câncer pode ser maior”, afirma a médica especialista em genética.



Avanços como o mapeamento genético podem revelar as chances de desenvolver a doença. Casos de tumores de mama e ovário em mulheres de uma mesma família, ou de disfunções no pâncreas e câncer de pele melanoma, por exemplo, desenvolvidos antes dos 55 anos, podem ser indicativos de mutações relacionadas a determinados genes também associados ao câncer de próstata.



“Há genes associados ao câncer avaliados em painéis genéticos. Quando o paciente sabe o histórico familiar, isso pode ajudar na prevenção e tratamento. Urologistas, oncologistas clínicos ou geneticistas podem ser consultados”, explica Marcela.



Temas sobre tratamento e outras curiosidades são debatidos em lives abertas a todo o público, realizadas pelo Grupo Oncoclínicas até o fim do mês. Toda a programação é compartilhada nos perfis @oncoclinicasrj e @grupooncoclinicas no Instagram.



Outras empresas também abraçam a causa, como a insurtech Ciclic, da BB Seguros. Todos os clientes, de qualquer produto oferecido pela empresa, de serviços como o Saúde Protegida – que dá acesso a telemedicina e descontos em saúde – a planos de previdência ou seguros, que seja homem e tenha idade a partir de 50 anos, têm direito a exames gratuitos de PSA nas unidades do laboratório Bronstein no Rio de Janeiro.







Confira o que é mito e verdade sobre a doença:



O câncer de próstata é uma doença do idoso?

( )MITO (X)VERDADE



Mas pode ocorrer em homens mais jovens, antes dos 50 anos?

( )MITO (X)VERDADE



Ter pai, irmão ou tio com doença aumenta meu risco?

( )MITO (X)VERDADE



Homens negros têm maior risco de desenvolver a doença?

( )MITO (X)VERDADE



A atividade física regular tem um papel relevante na prevenção e no tratamento?

( )MITO (X)VERDADE



O câncer de próstata não apresenta sintomas em fase inicial?

( )MITO (X)VERDADE



O toque retal é importante essencial para diagnóstico?

( )MITO (X)VERDADE



Já existe exame que elimina a necessidade do toque retal?

(X)MITO ( )VERDADE



Andar de moto, bicicleta e atividade sexual devem ser evitadas antes do PSA?

( )MITO (X)VERDADE



PSA aumentado é sinal de que tenho câncer de próstata?

(X)MITO ( )VERDADE