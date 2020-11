Por O Dia

Publicado 26/11/2020 12:08

Niterói - A Prefeitura de Niterói antecipará para o dia 10 de dezembro o pagamento da segunda parcela do terceiro salário de 2020. O pagamento da primeira parcela para servidores ativos, inativos e pensionistas foi feito em abril, como uma das ações para mitigar os impactos socioeconômicos provocados pelas ações de combate ao coronavírus na cidade.



O prefeito Rodrigo Neves destacou que a medida dará mais tranquilidade aos servidores, aposentados e pensionistas em um período de pandemia e lembrou que isso só é possível graças ao trabalho de gestão realizado desde 2013.



“Em Niterói nós fizemos o dever de casa com responsabilidade fiscal e transparência. Assumimos em 2013 com R$ 400 milhões de dívidas de salários e fornecedores atrasados, pagamos e zeramos a dívida líquida da Prefeitura. O Fundo de Previdência Municipal evoluiu de R$ 13 milhões (em todas administrações anteriores) em 2013 para mais de R$ 800 milhões em 2020. Isso só é possível porque Niterói se preparou nos últimos sete anos, com uma gestão moderna e um planejamento estratégico que nos permitiu ter hoje nossas contas ajustadas”, afirmou o prefeito.



A secretária municipal de Fazenda, Giovanna Victer, ressaltou que a medida auxilia os servidores e também é benéfica para a economia da cidade.



“Os pagamentos dos servidores sempre foram uma prioridade. Nunca atrasamos o salário, mesmo em anos de crise do estado e demais municípios. Além disso, a antecipação do pagamento do 13º salário ajuda a movimentar a economia da cidade em um momento de pandemia. Isso só é possível graças a um trabalho firme de gestão, com a implantação de medidas de ajuste fiscal, modernizando dos sistemas da administração pública e incentivo a criação de novos negócios em Niterói”.