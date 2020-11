Está proibida a permanência nas áreas das praias e prática de esportes tipicamente praianos, como altinho e frescobol Foto Berg Silva

29/11/2020

Niterói - A Prefeitura de Niterói alerta para o horário permitido para atividades físicas individuais ou orientadas no mar, areia e calçadão da orla da cidade: 6h às 12h30 e das 16h às 22h. O uso da máscara cobrindo nariz e boca é obrigatório. As medidas fazem parte dos protocolos sanitários definidos pela Secretaria Municipal de Saúde para mitigar a propagação do coronavírus.



O secretário municipal de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, fala da importância da colaboração da população.



“É fundamental a população seguir as orientações de medidas de prevenção à Covid-19 e respeitar os horários das atividades. Mantemos o monitoramento da epidemia diariamente, assim como as ações de enfrentamento", declara o secretário.



As ações da Prefeitura são baseadas no Plano de Transição Gradual para o Novo Normal, elaborado com a participação de especialistas da Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e protocolos sanitários baseados nas melhores experiências internacionais, que orienta a retomada de atividades econômicas. Atualmente, a cidade está no estágio amarelo nível 2 – alerta máximo.



O secretário municipal de Ordem Pública, Paulo Henrique de Moraes, informa que agentes da Guarda Municipal seguem realizando varredura nas praias para garantir que os espaços fiquem livres nos horários em que a prática esportiva não é permitida e que a Fiscalização de Posturas está vistoriando os quiosques e estabelecimentos comerciais, mas ressalta a importância do cidadão cumprir as determinações das autoridades de Saúde.



“O niteroiense tem colaborado usando máscaras e mantendo o distanciamento. Não é o momento de a população negligenciar esses cuidados. É importante perseverar para mantermos o controle da pandemia em nossa cidade. O vírus continua circulando e as medidas restritivas e os horários são importantes para que possamos minimizar sua propagação. O município está fazendo a sua parte é importante que o cidadão também faça”, explica o secretário.



Ele ressalta que está proibida a permanência nas áreas das praias e prática de esportes tipicamente praianos, como altinho e frescobol.



Niterói é a única cidade do Brasil a receber o reconhecimento da Organização das Nações Unidas (ONU), Congresso Smart City e Fira de Barcelona pela atuação para deter o coronavírus. Além dos protocolos sanitários e restrições de circulação, a Prefeitura retomou a sanitização das ruas com quaternário de amônio de quinta geração e a distribuição de máscaras de tecido.



Quiosques – Os quiosques nas praias estão autorizados a funcionar apenas no horário permitidos para atividades físicas e devem obedecer aos protocolos sanitários, como limitação na ocupação, mesas no calçadão com espaço de 1,5 metro entre elas. Não estão permitidas mesas na areia. Os comerciantes devem disponibilizar álcool em gel 70%, antissépticos ou sanitizantes de efeito similar para o público e os funcionários, em locais estratégicos e de fácil acesso.



Os estabelecimentos deverão fornecer equipamentos proteção individual aos colaboradores, afastar colaboradores que apresentarem sintomas de Covid-19 e utilizar barreiras entre os funcionários e clientes, quando possível. O uso da máscara é obrigatório quando estiver no recinto coletivo e só deve ser retirada na hora das refeições. As mesas e cadeiras deverão ser higienizadas a cada troca de clientes. Os quiosques devem manter o controle rigoroso da higiene dos ambientes e nas superfícies que possam ser tocadas.